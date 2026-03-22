Tỷ phú Việt “bay” hàng chục nghìn tỷ đồng khi VN-Index mất hơn 230 điểm

Những diễn biến leo thang tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên các thị trường tài chính, trong đó chứng khoán Việt Nam phản ứng khá nhạy với một nhịp điều chỉnh mạnh hiếm thấy.

Chỉ trong vòng nửa tháng, VN-Index giảm hơn 233 điểm, tương đương 12%, lùi về mốc 1.647 điểm, xóa gần như toàn bộ thành quả tích lũy của ba tháng trước đó.

Áp lực bán lên đến đỉnh điểm trong phiên 9/3 khi chỉ số mất hơn 115 điểm - mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ khi sàn HoSE đi vào hoạt động. Đà lao dốc này cho thấy tâm lý phòng thủ gia tăng nhanh chóng trước các rủi ro vĩ mô, đặc biệt là nguy cơ giá năng lượng biến động mạnh do bất ổn địa chính trị.

Sự điều chỉnh không chỉ dừng lại ở các chỉ số mà nhanh chóng lan sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - nơi tập trung phần lớn tài sản của giới doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tỷ phú USD tại Việt Nam ghi nhận mức suy giảm tài sản từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Một nhịp giảm của VIC, hàng chục nghìn tỷ đồng tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi”

Tâm điểm của đợt biến động thuộc về nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup. Phạm Nhật Vượng là người chịu tác động rõ nét nhất khi cổ phiếu VIC giảm khoảng 12% từ đầu tháng 3 xuống còn 135.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 704 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương hơn 9% vốn điều lệ, tài sản của ông giảm hơn 26.000 tỷ đồng, còn khoảng 95.000 tỷ đồng theo giá thị trường.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Vượng giảm hơn 1,4 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, xuống còn 21,9 tỷ USD, lùi xuống vị trí 114 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Dù vậy, ông vẫn là người giàu nhất Việt Nam.

Biến động của cổ phiếu VIC cũng kéo theo tài sản của các thành viên trong gia đình. Bà Phạm Thu Hương hiện còn khoảng 46.000 tỷ đồng sau khi giảm khoảng 12.600 tỷ đồng, trong khi bà Phạm Thúy Hằng còn khoảng 30.800 tỷ đồng với gần 228,3 triệu cổ phiếu nắm giữ.

Tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo hụt 4.200 tỷ đồng

Ở nhóm ngành nhạy cảm với biến động toàn cầu, Nguyễn Thị Phương Thảo cũng không nằm ngoài xu hướng. Cổ phiếu VJC giảm khoảng 11% xuống 157.300 đồng/cổ phiếu, trong khi HDB giảm 10% còn 25.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng, biến động của hai mã này khiến tài sản của bà giảm khoảng 4.200 tỷ đồng.

Hiện bà Thảo nắm trực tiếp hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC và gián tiếp gần 155 triệu cổ phiếu thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny, nâng tổng sở hữu lên hơn 202 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 31.800 tỷ đồng. Tại HDBank, bà liên quan tới 582 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 14.500 tỷ đồng. Forbes ước tính tài sản ròng của bà ở mức 3,8 tỷ USD, xếp thứ 1.108 thế giới.

Sóng giảm lan tới thép, “vua thép” Trần Đình Long hụt hơi theo giá HPG

Áp lực giảm giá cũng lan sang nhóm thép khi cổ phiếu HPG mất khoảng 10% xuống 25.900 đồng/cổ phiếu - vùng thấp nhất trong hai tháng. Điều này khiến tài sản của Trần Đình Long giảm gần 3.900 tỷ đồng, còn hơn 51.300 tỷ đồng. Theo Forbes, tài sản ròng của ông hiện ở mức 2,6 tỷ USD.

Không trực tiếp điều hành doanh nghiệp, nhưng bà Trần Thị Hiền - vợ ông Long cũng ghi nhận mức giảm hơn 1.400 tỷ đồng, còn khoảng 13.700 tỷ đồng do nắm giữ 528 triệu cổ phiếu HPG.

8.000 nghìn tỷ đồng “bốc hơi” khỏi tay đại gia Hồ Hùng Anh

Trong lĩnh vực ngân hàng, cổ phiếu TCB giảm mạnh 18% xuống 29.850 đồng/cổ phiếu đã kéo tài sản của gia đình Hồ Hùng Anh thu hẹp đáng kể. Với tổng lượng nắm giữ khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu, tương đương 17,8% vốn, giá trị tài sản liên quan giảm khoảng 8.000 tỷ đồng, còn 37.600 tỷ đồng. Tài sản ròng của ông hiện được Forbes ước tính khoảng 2,1 tỷ USD.

Tại VPBank, cổ phiếu VPB giảm 13% xuống 25.050 đồng/cổ phiếu mức thấp nhất trong tám tháng khiến tài sản của Ngô Chí Dũng giảm hơn 1.200 tỷ đồng, còn khoảng 8.230 tỷ đồng với hơn 328 triệu cổ phiếu nắm giữ. Tổng lượng cổ phiếu liên quan tới gia đình ông lên tới hơn 733 triệu đơn vị, tương đương khoảng 18.400 tỷ đồng theo thị giá.

Ông Nguyễn Đăng Quang ở sát ngưỡng tỷ phú USD khi MSN giảm sâu

Trong khi đó, Nguyễn Đăng Quang đang đứng trước ranh giới mong manh để duy trì vị thế tỷ phú USD. Cổ phiếu MSN hiện giao dịch quanh 71.300 đồng/cổ phiếu - vùng thấp nhất trong chín tháng. Danh mục gồm gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB đã giảm gần 3.600 tỷ đồng chỉ trong nửa tháng, khiến tài sản dao động quanh mốc 1 tỷ USD.

Diễn biến lần này cho thấy, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, thị trường chứng khoán không chỉ phản ánh kỳ vọng kinh tế mà còn trở thành kênh truyền dẫn nhanh nhất các cú sốc bên ngoài. Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh, tài sản của nhóm giàu nhất thị trường cũng thu hẹp tương ứng, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào biến động vĩ mô toàn cầu.

