Mua vàng bây giờ hay gửi tiết kiệm có lợi hơn?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), thị trường đang bước vào giai đoạn mới, nơi dòng vốn có xu hướng ưu tiên các lĩnh vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế thay vì những hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, tiền gửi tiết kiệm đang dần lấy lại sức hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất trở về vùng tương đối hợp lý hơn so với giai đoạn trước. Đây vẫn là kênh phù hợp đối với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, khả năng dự phòng thanh khoản và ổn định dòng tiền.

Dù khó có thể tạo ra sự gia tăng tài sản vượt trội trong dài hạn nhưng tiền gửi tiết kiệm vẫn đóng vai trò là "lớp đệm" quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân.

Đặc biệt, với nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây không phải là trạng thái “đứng ngoài cuộc chơi” mà là bước chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đón các cơ hội mới khi thị trường xuất hiện những điểm mua hấp dẫn.

Ông Huy cho biết, gửi tiết kiệm được nhìn nhận lại với vị thế khác trước. Nếu trong giai đoạn lãi suất thấp kéo dài, gửi tiết kiệm là kênh thụ động thì nay, khi mặt bằng lãi suất cải thiện - đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài - nó trở thành lựa chọn mang tính ổn định và có giá trị chiến lược.

Mua vàng bây giờ hay gửi tiết kiệm: Kênh nào có lợi hơn?

“Đối với người dân, gửi tiết kiệm giúp dòng tiền nhàn rỗi được bảo toàn, tạo thu nhập tương đối ổn định và dễ dự báo. Đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có dòng tiền tạm thời chưa sử dụng, đây là công cụ quản trị tài chính thận trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả vốn mà không làm gia tăng rủi ro”, ông Huy nói.

Theo chuyên gia, hiện mức lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang phổ biến 7 - 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nên đây là kênh đầu tư tốt vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, đầu năm 2026 chứng kiến sự biến động lớn của giá vàng khi đạt kỷ lục 192 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày liên tục giảm. Hiện giá vàng chỉ dao động quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, sự biến động liên tục của giá vàng kéo theo nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nhận định, diễn biến thị trường thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là các rủi ro địa chính trị.

Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược "lướt sóng" tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng đã thu hẹp đáng kể. Vàng vẫn là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng”, ông Khánh nhận định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, vàng và bạc vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Những biến động mạnh thời gian qua cho thấy vàng là tài sản phòng thủ chứ không phải công cụ giúp nhà đầu tư luôn chiến thắng.

Dù vậy, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bạc đang thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử, pin lưu trữ và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng cả vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong danh mục đầu tư thay vì trở thành chiến lược chủ đạo.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các kênh đầu tư đều đang biến động mạnh, chọn rót tiền vào kênh nào, các nhà đầu tư nên cân nhắc thận trọng, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng người, đặc biệt không nên “bỏ trứng vào một giỏ”.