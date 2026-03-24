Chứng khoán liên tục giảm mạnh, nhà đầu tư có nên bắt đáy cổ phiếu?

Kết phiên 23/3, VN-Index giảm 56,64 điểm, xuống 1.591,17 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp với tổng số điểm "bốc hơi" khoảng 122, lùi về vùng thấp nhất trong 5 tháng.

Trong bối cảnh này, đưa ra lời khuyên nhà đầu tư, nhiều công ty chứng khoán cho rằng nên tận dụng nhịp hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu, hạn chế bắt đáy sớm mà hãy chuẩn bị dòng tiền để bắt đáy trong những ngày tới.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát vận động thị trường và rà soát danh mục theo hướng duy trì tỷ trọng các mã có xu hướng đi ngang củng cố nền giá, đồng thời hạ tỷ trọng đòn bẩy và cơ cấu danh mục với những cổ phiếu phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng.

"Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cổ phiếu có tín hiệu chững lại đà giảm sau nhịp điều chỉnh mạnh và đang cho thấy sự quan tâm trở lại của dòng tiền để chờ giải ngân khi thị trường chung cho dấu hiệu cân bằng rõ ràng", VCBS nêu.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng nhà đầu tư cần chú ý ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là ngưỡng quanh 1.535 điểm.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo VN-Index sẽ kiểm định lại khu vực 1.558 - 1.568 điểm và có thể hồi phục trở lại vào cuối phiên. Độ rộng thị trường vẫn tiêu cực nhưng cải thiện hơn so với phiên giao dịch trước đó.

Nếu giữ được 1.560 điểm hoặc hồi phục trở lại trong phiên 24/3 thì chỉ số có thể dao động trong vùng 1.560 - 1.631 điểm trong thời gian tới.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư vì thế có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong giai đoạn này.

Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích: VN-Index đã giảm mạnh kèm thanh khoản cao, cho thấy áp lực bán chủ động gia tăng và tâm lý thị trường tiêu cực. Dù có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn nhờ lực cầu bắt đáy, xu hướng trung - dài hạn nhiều khả năng đã chuyển sang giảm, khiến các nhịp hồi thiếu bền vững.

"Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu, hạn chế bắt đáy sớm; chỉ giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ mạnh và duy trì tỷ trọng tiền mặt cao", TPS khuyến nghị.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI), ở thời điểm hiện tại, áp lực bán đang tiến sát tới ngưỡng điều chỉnh kỳ vọng có sự đảo chiều, CSI khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế việc bán tháo.

Thay vào đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị chiến lược, tích trữ thêm tiền mặt, gia tăng thêm sức mua, phòng bị cho nhịp giảm bất ngờ nếu có trong các phiên tới. Khi VN-Index có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.540 điểm thì nhà đầu tư có thể mạnh dạn mở vị thế mua và gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu.

Nhìn chung, đa phần những nhà đầu tư mua vào và nắm giữ cổ phiếu trong vòng 3 tuần trở lại đây đều có khả năng đang lỗ nặng. Việc cắt lỗ sớm ở mức lỗ khoảng 5% thường được khuyến cáo. Với trường hợp đã bị lỗ sâu hơn tới thời điểm hiện tại, nếu không vì bán giải chấp, nhà đầu tư được khuyên tránh bán đáy vào lúc này vì thị trường có thể sớm hồi phục trở lại.

Còn Công ty chứng khoán SHS nêu quan điểm: Sau áp lực giải chấp trong 1-2 phiên tới, thị trường sẽ phục hồi trở lại, đây có thể là cơ hội giải ngân tốt khi chỉ số VN-Index về các vùng hỗ trợ mạnh với chỉ số định giá cơ bản P/E tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 4/2025.