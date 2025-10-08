Thông tin quan trọng về mua vàng miếng SJC trong ngày giá vàng vượt 140 triệu đồng

Cuối ngày 7-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa có thông báo về việc đăng ký mua vàng miếng SJC.

Theo đó, từ sáng mai (8-10), khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC sẽ phải đăng ký trước qua website của công ty và chỉ áp dụng tại 2 địa điểm ở TP HCM là chi nhánh tại phường Bàn Cờ và phường An Nhơn.

Các thông tin bắt buộc đăng ký tài khoản mua vàng miếng SJC là CCCD, họ tên, email, địa chỉ cư trú. Giá bán vàng miếng SJC sẽ được tính tại thời điểm khách tới giao dịch.

"Nếu thông tin của khách cung cấp khi đăng ký mua vàng có bất kỳ sai lệch nào, công ty SJC có quyền từ chối giao dịch" – thông báo nêu rõ.

Như vậy, khách mua vàng miếng SJC sẽ dừng việc xếp hàng, lấy số chờ mua vàng như những ngày qua. Chỉ những người nào đăng ký mua vàng trực tuyến thành công mới tới chi nhánh hoặc trụ sở để nhận vàng.

Thông báo của công ty SJC trong bối cảnh những ngày qua, bất chấp giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, vẫn có rất nhiều người xếp hàng dài chờ mua vàng miếng SJC.

Thông báo của Công ty SJC

Liên quan tới giá vàng trong nước, cuối ngày 7-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì mốc cao so với buổi sáng, sau khi tăng nhiều ngày liên tiếp.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc đỉnh, do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.961 USD/ounce, tăng nhẹ so với buổi sáng. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm kim loại quý trên sàn quốc tế lên tới 3.977 USD/ounce – trước khi giảm trở lại vào buổi chiều.

Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng đỉnh cao nhất từ trước tới nay – sau khi đã tăng khoảng 50% trong 9 tháng đầu năm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới đều đang ở vùng đỉnh