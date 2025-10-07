Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh

Sáng 7-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 138,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,5 triệu đồng so với hôm qua.

Các công ty vàng khác như PNJ, DOJI cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên những mốc cao mới.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 2,1 triệu đồng so với sáng qua.

Biên độ chênh lệch giá mua vào – bán ra được các doanh nghiệp giãn rộng lên mức 2-2,7 triệu đồng trong bối cảnh giá vàng liên tục lập kỷ lục.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà tăng

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới – vượt dự báo trước đó.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.959 USD/ounce, giảm nhẹ khoảng 6 USD/ounce so với đầu buổi sáng. Dù vậy, giá vàng vẫn đang ở vùng đỉnh sau khi có thời điểm leo lên tới 3.977 USD/ounce.

Động lực chính giúp giá vàng đi lên không chỉ là những diễn biến từ việc chính phủ Mỹ vẫn còn đóng cửa, mà còn là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương các nước và các quỹ đầu tư. Chưa hết, việc thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất thêm vào cuối năm nay và đầu năm tới cũng hỗ trợ giá vàng.

Giá kim loại quý trên sàn quốc tế tăng nhanh, liên tiếp phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới bất chấp đồng USD phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay được giao dịch ở mức 98,2 điểm, duy trì mức cao trong những ngày qua.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng khuyến cáo giá vàng đã có chuỗi tăng nóng nhiều tháng qua, nên có thể đảo chiều khi áp lực chốt lời gia tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập đỉnh cao nhất tới 3.977 USD/ounce