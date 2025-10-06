Giá vàng lập đỉnh lịch sử: Chuyện gì đang xảy ra?

Giá vàng lại tăng vọt lên mức kỷ lục mới

Sáng thứ Hai (giờ AST), giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 3.938,6 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tăng 1,2% lên 3.954,7 USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kim loại quý này vượt qua ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng bối cảnh hiện nay đang khiến vàng trở thành kênh trú ẩn được ưa chuộng. Tim Waterer – Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade – nhận định: kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng này đang tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường vàng.

Động lực tăng giá đã bắt đầu từ tháng trước, khi Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hạ chi phí vay trong những tháng tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 (95% khả năng) và tháng 12 (83% khả năng).

Chính phủ Mỹ đóng cửa có tác động gì đến thị trường vàng?

Bên cạnh chính sách tiền tệ, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần cũng góp phần làm gia tăng tâm lý bất ổn. Theo chuyên gia Waterer, “một đám mây bất định vẫn bao trùm nền kinh tế Mỹ, cùng nguy cơ tác động lớn đến tăng trưởng GDP”.

Chính quyền Trump cảnh báo sẽ tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ ở Quốc hội tiếp tục bế tắc. Động thái này làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và càng khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Song song đó, việc đồng yên Nhật suy yếu sau cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại Nhật Bản khiến các nhà đầu tư có ít lựa chọn “trú ẩn” hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp vàng tận dụng thời cơ để tăng mạnh.

Đồng yên suy yếu có liên quan gì đến cơn sốt vàng?

Cuối tuần qua, Sanae Takaichi – một chính trị gia theo trường phái “nới lỏng tài khóa” – đã được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản, mở đường trở thành thủ tướng tiếp theo. Ngay sau đó, đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng so với USD.

Theo Waterer, việc yên suy yếu đã khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế chuyển dòng tiền sang vàng – vốn được xem là kênh trú ẩn thay thế. Trong bối cảnh các bất ổn kinh tế - chính trị đang gia tăng trên toàn cầu, nhu cầu nắm giữ vàng càng trở nên hấp dẫn.

Giá vàng đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay

Đà tăng của vàng bắt đầu tăng tốc từ tháng 3, khi giá vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce lần đầu tiên. Đến giữa tháng 9, giá đã vọt qua mốc 3.700 USD. Các công ty môi giới sau đó đồng loạt đưa ra dự báo lạc quan, cho rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 49%, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Đây là mức tăng mạnh hiếm thấy trong lịch sử, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của vàng như một tài sản chiến lược trong danh mục của nhà đầu tư toàn cầu.