Giảm mạnh đầu tuần, giá vàng bước vào giai đoạn khó lường

Dù vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, các chuyên gia cho rằng những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cũng có thể gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/3 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm mạnh từ 100–140 USD/ounce, tương đương mức giảm 2–2,7%, hướng dần về mốc 5.000 USD/ounce. Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể sớm giảm xuống khoảng 4.900 USD/ounce, ngày càng xa mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce ghi nhận vào ngày 29/1.

Diễn biến này gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư, nhưng lại nằm trong kịch bản mà một số chuyên gia đã cảnh báo trước. Theo đó, vàng thường tăng giá khi xuất hiện bất ổn địa chính trị, nhưng nếu khủng hoảng leo thang quá mức, tác động tiêu cực tới thị trường tài chính và thanh khoản toàn cầu có thể khiến vàng chịu áp lực bán.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông. Ngay khi mở cửa ngày 9/3, giá dầu WTI tăng thêm khoảng 23%, vượt 111 USD/thùng sau khi đã tăng tới 36% trong tuần trước. Dầu Brent cũng tăng hơn 20% lên vùng giá tương tự. Đến khoảng 9h08 cùng ngày, giá dầu WTI đã vượt 112 USD/thùng.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang leo thang khi xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa quan trọng. Nguy cơ tắc nghẽn tại các tuyến hàng hải chiến lược khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị đe dọa, đẩy giá dầu và chi phí vận tải tăng mạnh.

Giá năng lượng leo thang làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn. Thị trường tài chính toàn cầu vì vậy phản ứng nhạy cảm khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn, khiến chứng khoán nhiều nước biến động mạnh. Đồng thời, giá các mặt hàng cơ bản như năng lượng, kim loại và lương thực có xu hướng tăng, tạo thêm áp lực lên tăng trưởng kinh tế thế giới.

Nếu căng thẳng kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tiếp tục bị gián đoạn, từ đó tạo ra những cú sốc mới đối với thị trường tài chính và thương mại quốc tế.

Một yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng là áp lực tài chính đối với nhiều quốc gia và tổ chức lớn. Khi chi phí năng lượng, quốc phòng và vận tải tăng mạnh, một số chính phủ hoặc định chế tài chính có thể buộc phải bán bớt dự trữ vàng để bổ sung thanh khoản hoặc ổn định ngân sách.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Vàng là tài sản trú ẩn, nhưng dễ chuyển thành tiền mặt

Trong bối cảnh biến động mạnh, vàng vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguồn dự trữ có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Nếu khủng hoảng kéo dài, khả năng xuất hiện các đợt bán vàng từ ngân hàng trung ương hoặc các quỹ đầu tư có thể gia tăng, qua đó tạo thêm biến động cho thị trường kim loại quý.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco đối với 18 nhà phân tích Phố Wall cho thấy quan điểm về xu hướng giá vàng đang khá chia rẽ. Chỉ một nửa số chuyên gia, tương đương 9 người, giữ quan điểm lạc quan trong tuần này, trong khi 22% dự báo giá sẽ giảm.

Tuần trước, giá vàng cũng trải qua những biến động mạnh. Kim loại quý mở tuần quanh mức 5.300 USD/ounce, tăng lên vùng 5.400 USD/ounce trước khi giảm và chốt tuần ở 5.171 USD/ounce.

Theo Jesse Colombo, nhà sáng lập BubbleBubble Report, vàng gần đây chịu áp lực chốt lời khá lớn. Nhiều nhà giao dịch đã rút tiền từ các vị thế đang có lãi để bù đắp thua lỗ ở những thị trường khác sau cú sốc liên quan đến Iran. Bên cạnh đó, sự mạnh lên của đồng USD cũng gây sức ép lên giá vàng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng vàng đang giữ vị thế tương đối vững trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn. Giá hàng hóa tăng mạnh có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát lạm phát toàn cầu, trong khi vàng vẫn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả.

Marc Chandler, CEO của Bannockburn Global Forex, cho rằng nếu giá vàng đánh mất mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, kim loại quý này có thể giảm sâu hơn về vùng 4.850 USD/ounce.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco đối với các nhà đầu tư cá nhân cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế. Khoảng 62% người tham gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này; 16% cho rằng giá có thể giảm.

Về triển vọng sắp tới, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang đánh giá mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của xung đột liên quan đến Iran.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Sang thứ Năm, thị trường chú ý đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng dữ liệu khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng...