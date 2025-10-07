Giá vàng hôm nay, 7-10: Tiếp tục bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay lại tiếp tục nóng lên

Đến 6 giờ ngày 7-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay lên tới 3.965 USD/ounce, tăng mạnh 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.925 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 65 USD, chốt ở mức 3.974 USD/ounce.

Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài. Điều này đã kích thích nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng

Theo hãng tin Bloomberg, giá vàng đã tăng khoảng 50% trong năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị diễn ra ở nhiều nơi. Các quỹ đầu tư cũng ghi nhận dòng vốn mạnh mẽ vào tuần trước, với lượng vàng nắm giữ tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu nhờ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân.

Tình hình chính trị tại Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi chưa có tín hiệu nào cho thấy việc đóng cửa chính phủ sẽ sớm chấm dứt. Sự bất ổn này tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Ngoài giá vàng, các thị trường quan trọng khác cũng biến động đáng kể. Đồng USD tuy tăng giá mạnh nhưng không đủ sức để hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cầm cự ở mức 4,16%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các bất ổn kinh tế và chính trị.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC đã lao lên 140,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra ở mức 137 triệu đồng/lượng.