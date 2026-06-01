Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 155,500 Bán 158,500

BTMH Mua 155,500 Bán 158,500

Tỷ giá

USD Mua 26,084 Bán 26,394

EUR Mua 29,907 Bán 31,484

Thông báo mới nhất của ngân hàng về giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đã có ngân hàng đầu tiên mở lại tính năng tách lệnh tự động cho các giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng.

Ngày 1-6, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa triển khai lại tính năng tách lệnh thông minh đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500 triệu đồng trở lên. 

Theo đó, khi khách thực hiện chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều giao dịch có giá trị tối đa 499.999.999 đồng/giao dịch và thông báo đầy đủ trước khi thực hiện. 

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng chỉ cần xác nhận từng lần tương ứng với mỗi giao dịch được tách nhỏ theo hướng dẫn trên ứng dụng.

BIDV là ngân hàng đầu tiên thông báo mở lại tính năng tách lệnh tự động khi chuyển khoản từ 500 triệu đồng

BIDV là ngân hàng đầu tiên thông báo mở lại tính năng tách lệnh tự động khi chuyển khoản từ 500 triệu đồng

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, MSB, SHB, Eximbank, Agribank, VPBank thông báo dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng ngân hàng số. Các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7 như trước đây.

Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý không cấm việc tách lệnh giao dịch. Tuy nhiên, thay vì để hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch và thực hiện ngay như trước đây, khách hàng phải được thông báo rõ ràng và xác nhận đối với từng giao dịch được tách ra. 

Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thời hạn chế các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc ngân hàng tự động xử lý giao dịch thay mặt khách hàng.

Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Việc ngân hàng chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh phải bảo đảm các yêu cầu an toàn, bảo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/06/2026 19:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN