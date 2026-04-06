Chật vật đòi lại tiền chuyển khoản nhầm ngân hàng, khách hàng nên làm gì?

Chuyển khoản nhầm người, nhầm ngân hàng không phải chuyện hiếm trong thời gian qua và hầu hết người dùng đều cho biết họ rất khó đòi được tiền vì các ngân hàng không vào cuộc, do vướng những quy định đặc thù.

Gần đây, một khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội rằng đã chuyển tiền nhầm 88 triệu đồng từ TPBank sang ACB, dù đã cố liên lạc với chủ tài khoản nhận tiền nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Người này đã liên hệ với ngân hàng ACB thông qua đường dây nóng thì được nhân viên hướng dẫn khi nào ngân hàng TPBank gửi công văn sang yêu cầu thì ACB nhận thông tin, liên hệ với người được chuyển nhầm để yêu cầu trả lại tiền.

Khách hàng cũng làm theo quy trình. TPbank cho biết đã gửi thông tin sang ACB và chưa thấy phản hồi, vì thế khách hàng nên báo công an. Ngân hàng cũng từ chối việc ủy quyền cho khách hàng để chủ động sang ACB nhờ hỗ trợ vì đây là thông tin nội bộ, không thể cung cấp.

“Giờ khách hàng có nhầm thì hai bên ngân hàng lại không ai hỗ trợ. Khách hàng là thiệt thòi nhất, rồi giờ báo công an thì nên làm như thế nào? Thủ tục có phức tạp tốn kém và tốn thời gian không?”, người này đặt câu hỏi và nhờ cộng đồng mạng tư vấn.

Ảnh chụp màn hình Facebook

Để xác thực thông tin và hỏi về tình huống trên, chiều tối 4/4, Phóng viên Báo Điện tử VTC News đã liên hệ với đại diện truyền thông Ngân hàng TPBank. Vị này nhấn mạnh: "Đây mới chỉ là thông tin phản ánh từ phía khách hàng. Muốn sự việc rõ ràng thì cần biết chính xác khách hàng trên đã làm những bước nào, đã được ngân hàng hướng dẫn ra sao.

Nhưng quan điểm của chúng tôi với những vụ việc chuyển nhầm tiền như thế này là khách hàng đầu tiên phải thông báo với TPBank (trong trường hợp này là ngân hàng chuyển tiền) để được hướng dẫn chi tiết.

Đồng thời, phải có đơn trình báo cơ quan công an. Vì khách hàng chỉ phản ánh thôi thì ngân hàng không có đủ căn cứ để xác định thông tin đó có chính xác hay không và ngân hàng không thể can thiệp. Do đó, rất cần biên bản rõ ràng của công an để hai bên ngân hàng có thể cùng hỗ trợ”.

Vị này cũng nhấn mạnh, nếu phản ánh trên là đúng thì trong trường hợp này, TPBank không cầm tiền của khách hàng mà chỉ là đơn vị phục vụ và đã chuyển tiền theo đúng câu lệnh. Vì thế TPBank không thể rút tiền của ngân hàng để trả tiền cho khách. Hơn nữa, TPBank cũng không biết danh tính khách hàng được thụ hưởng để liên lạc, do không phải là tài khoản trong hệ thống của ngân hàng.

Còn trong trường hợp một tài khoản của khách hàng tại TPBank nhận được khoản tiền chuyển nhầm từ ngân hàng khác hoặc cùng hệ thống, TPBank cũng sẽ phải kiểm tra kỹ những căn cứ xác đáng, rồi mới tìm mọi cách liên hệ với khách hàng nhận tiền nhầm để xem có thể liên lạc được qua điện thoại, qua tin nhắn hay gửi văn bản về địa chỉ cư trú được không.

"Quy trình này cũng đòi hỏi mất thời gian và không thể nhanh được. Trong trường hợp không liên lạc được với người nhận tiền, lúc đó công an sẽ là cơ quan chức năng vào cuộc phù hợp nhất vì có đủ thẩm quyền can thiệp mà ngân hàng không có”, vị này nhấn mạnh.

Phóng viên Báo Điện tử VTC News cũng đã liên hệ với đại diện ngân hàng ACB để nắm bắt thêm thông tin nhưng chưa liên hệ được.

Trong khi đó, tư vấn về những tình huống chuyển khoản nhầm, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng Luật sư Interla (Hà Nội) - cho biết, theo Luật các tổ chức tín dụng và quy trình viết ủy nhiệm chi, việc định đoạt và xử lý tiền hoàn toàn do chủ sở hữu và ngân hàng không can thiệp vào việc chuyển tiền của khách.

“Vì vậy, việc chuyển tiền nhầm hoàn toàn phụ thuộc vào cách khách hàng xử lý. Ngân hàng chỉ hỗ trợ cho khách hàng khi họ có yêu cầu. Ngoài ra, ngân hàng cũng chỉ hỗ trợ về nghiệp vụ là thông báo cho ngân hàng bên thụ hưởng về việc có khách hàng chuyển nhầm địa chỉ để họ hỗ trợ giữ lại tiền đã chuyển nhầm. Nhưng khi thông báo chậm, muộn mà bên người thụ hưởng sai đã rút tiền ra khỏi tài khoản thì trách nhiệm cũng không thuộc về ngân hàng nữa”, Luật sư Trương Quốc Hòe nói.

Tuy nhiên, ông Hòe nhấn mạnh, việc nhận được tiền của người khác chuyển nhầm mà không trả lại có thể cấu thành tội hình sự.

“Theo nguyên tắc, trong luật dân sự, khi nhận tiền chuyển nhầm thì người thụ hưởng phải có trách nhiệm phải hoàn trả do dòng tiền thất lạc, đồng thời thông báo với ngân hàng để phía ngân hàng tìm chủ sở hữu hợp pháp và hoàn trả tài sản.

Trong trường hợp người nhận nhầm không tự ý trả và ngân hàng cũng như người chuyển nhầm trình báo công an thì người nhận cố tình không trả có thể sẽ bị khởi tố theo tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác””, luật sư Hòe nói.

Cũng theo ông Hòe, với những quy định từ luật pháp trên, khách hàng vẫn có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình nếu không may chuyển khoản nhầm bằng cách thông báo với các ngân hàng và liên hệ ngay với cơ quan công an để can thiệp kịp thời. Cơ quan công an khi đã xác thực được thông tin thì hoàn toàn có thể đề nghị ngân hàng hỗ trợ khi cần thiết hoặc trực tiếp yêu cầu người nhận nhầm phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu theo đúng quy định.