Lãi suất Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV mới nhất

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Thông tin trên Thanh niên Việt, biểu lãi suất tiền gửi bằng VND dành cho khách hàng cá nhân tại quầy của nhóm Big4 gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank mức lãi suất cao nhất tại cả bốn ngân hàng tiếp tục duy trì ở 5,5%/năm.

Tại Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 2,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng đạt 2,9%/năm. Các kỳ hạn từ 6-11 tháng cùng hưởng mức 3,5%/năm.

Đối với các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất 5,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng.

Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng đạt 2,4%/năm. Hai kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng được áp dụng mức 3%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank đạt 5,4%/năm, tăng lên mức cao nhất 5,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. Với các kỳ hạn dài hơn gồm 36, 48 và 60 tháng, ngân hàng niêm yết lãi suất 4,8%/năm.

Tại BIDV, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng đạt 2,1%/năm; kỳ hạn 3 và 5 tháng ở mức 2,4%/năm. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 và 9 tháng được hưởng lãi suất 3%/năm.

Các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng tại BIDV cùng áp dụng mức 5,4%/năm. Lãi suất cao nhất 5,5%/năm được triển khai ở hai kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Trong khi đó, VietinBank niêm yết lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng và 3%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Tiền gửi từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được hưởng lãi suất 5,4%/năm. Mức cao nhất 5,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, Agribank tiếp tục dẫn đầu nhóm Big4 về lãi suất tại các kỳ hạn ngắn phổ biến. Ở kỳ hạn 12 và 24 tháng, cả bốn ngân hàng duy trì mức lãi suất tương đương nhau.

Gửi 150 triệu đồng tại Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV nhận cao nhất bao nhiêu tiền lãi?

Thông tin trên Lao động, với khoản tiền gửi 150 triệu đồng, khách hàng có thể ước tính số tiền lãi theo phương pháp lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ và giả định gửi đủ kỳ hạn theo công thức:

Tiền lãi = Tiền gửi × Lãi suất năm × Số tháng gửi/12.

Trong đó, lãi suất năm được quy đổi sang số thập phân, chẳng hạn 5,5% = 0,055.

Kỳ hạn 1 tháng: Với lãi suất 2,6%/năm tại Agribank, khách hàng nhận 325.000 đồng tiền lãi. Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 2,1%/năm, tương ứng 262.500 đồng.

Kỳ hạn 3 tháng: Agribank trả lãi 2,9%/năm, tương ứng 1.087.500 đồng. Ba ngân hàng còn lại cùng áp dụng mức 2,4%/năm, mang lại 900.000 đồng tiền lãi.

Kỳ hạn 6 tháng: Khách hàng gửi tiền tại Agribank nhận 2,625 triệu đồng tiền lãi với mức 3,5%/năm. Tại Vietcombank, BIDV và VietinBank, mức lãi suất 3%/năm mang lại 2,25 triệu đồng.

Kỳ hạn 12 tháng: Cả bốn ngân hàng cùng áp dụng lãi suất 5,4%/năm. Người gửi nhận 8,1 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng số tiền gốc và lãi lên 158,1 triệu đồng.

Kỳ hạn 18 tháng: Agribank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 5,4%/năm, tương ứng 12,15 triệu đồng tiền lãi. Vietcombank không niêm yết kỳ hạn này trong biểu lãi suất khảo sát.

Kỳ hạn 24 tháng: Với lãi suất 5,5%/năm tại cả bốn ngân hàng, khách hàng nhận 16,5 triệu đồng tiền lãi. Tổng số tiền gốc và lãi đạt 166,5 triệu đồng.

Kỳ hạn 36 tháng: BIDV và VietinBank cùng áp dụng lãi suất 5,5%/năm, giúp khách hàng nhận 24,75 triệu đồng tiền lãi, tổng gốc và lãi đạt 174,75 triệu đồng.

Trong khi đó, Vietcombank áp dụng mức 4,8%/năm, tương ứng 21,6 triệu đồng tiền lãi, thấp hơn 3,15 triệu đồng so với BIDV và VietinBank. Agribank không niêm yết kỳ hạn 36 tháng.

Lưu ý: Tiền lãi được ước tính theo tháng; số tiền thực nhận phụ thuộc số ngày gửi thực tế, điều kiện sản phẩm và chính sách từng ngân hàng.