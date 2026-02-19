Làm gì khi chuyển khoản ngày Tết nhưng người nhận không nhận được?

Chuyển tiền ngày Tết: Tiện lợi nhưng dễ phát sinh sự cố

Những ngày Tết Nguyên đán, lượng giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng và ví điện tử tăng đột biến. Nhu cầu lì xì online, thanh toán mua sắm, gửi tiền cho người thân khiến hệ thống có thời điểm quá tải, dẫn đến các lỗi như chuyển tiền chậm, treo giao dịch hoặc hiển thị chưa đồng bộ.

Trong nhiều trường hợp, tài khoản người chuyển đã bị trừ tiền nhưng người nhận lại không thấy tiền vào, gây tâm lý lo lắng, hoang mang.

Chuyển khoản ngày Tết tiện lợi nhưng dễ phát sinh sự cố. Ảnh minh họa

Những lý do phổ biến khiến tiền chưa đến tay người nhận

Các chuyên gia tài chính cho biết, tình trạng chuyển tiền “chưa tới nơi” thường xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Giao dịch được ghi nhận nhưng chưa hoàn tất xử lý

- Thông tin người nhận nhập đúng nhưng khác hệ thống ngân hàng, cần thêm thời gian đối soát

- Tài khoản người nhận chưa đủ điều kiện nhận tiền (chưa xác thực, chưa kích hoạt dịch vụ)

- Ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử bị lỗi hiển thị tạm thời

Trong phần lớn trường hợp, tiền không bị mất mà chỉ đang trong quá trình xử lý.

Các bước nên làm ngay khi phát hiện sự cố

Theo dõi lại lịch sử giao dịch

Người chuyển nên kiểm tra kỹ lịch sử giao dịch để xác định giao dịch đang ở trạng thái nào: thành công, đang xử lý hay thất bại. Nếu chưa có thông báo “thành công”, cần chờ thêm thời gian thay vì xử lý vội vàng.

Trao đổi trực tiếp với người nhận

Việc trao đổi giúp tránh hiểu nhầm không đáng có. Người nhận cần kiểm tra lại:

- Số dư tài khoản

- Thông báo từ ứng dụng

- Tin nhắn biến động số dư (SMS)

Nhiều trường hợp tiền đã vào nhưng người nhận chưa cập nhật hoặc kiểm tra.

Tránh tâm lý “chuyển cho chắc”

Không ít người vì nôn nóng đã chuyển thêm một lần nữa, dẫn đến giao dịch trùng lặp. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ thực hiện chuyển lại khi đã có xác nhận rõ ràng rằng giao dịch trước đó không thành công.

Khi nào cần nhờ đến ngân hàng hỗ trợ?

Nếu sau vài giờ hoặc sang ngày làm việc tiếp theo mà giao dịch vẫn chưa được cập nhật, người chuyển nên chủ động liên hệ tổng đài ngân hàng hoặc ví điện tử. Việc này giúp hệ thống kiểm tra đối soát và đưa ra hướng xử lý cụ thể.

Người dùng nên chuẩn bị:

- Ảnh chụp màn hình giao dịch

- Thời gian chuyển tiền

- Số tiền và thông tin người nhận

Càng cung cấp đầy đủ, thời gian xử lý càng nhanh.

Tiền có nguy cơ bị mất không?

Theo quy định của các tổ chức tài chính, nếu giao dịch không hoàn tất hoặc bị lỗi kỹ thuật, số tiền sẽ được hoàn trả về tài khoản người chuyển. Tuy nhiên, thời gian hoàn tiền có thể kéo dài hơn trong dịp Tết do hạn chế về nhân sự và thời gian làm việc.

Người dùng được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn tự xưng là hỗ trợ kỹ thuật.

Cách hạn chế rủi ro khi chuyển tiền dịp Tết

Để tránh gặp rắc rối khi giao dịch ngày Tết, người dùng nên:

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận

- Tránh chuyển tiền số tiền lớn vào giờ cao điểm

- Lưu lại biên lai, mã giao dịch để đối chiếu khi cần

Sự cố chuyển tiền ngày Tết có thể gây phiền toái, nhưng nếu người dùng bình tĩnh kiểm tra và xử lý theo đúng quy trình, hầu hết các trường hợp đều được giải quyết. Chủ động, cẩn trọng và liên hệ đúng kênh hỗ trợ sẽ giúp bảo vệ tài sản và giữ cho không khí Tết thêm trọn vẹn.