Mức thuế có thể được điều chỉnh xuống 20%

Tại họp báo ngày 26/11, ông Chu Thắng Trung - Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Chu Thắng Chung thông tin về vụ việc.

Theo ông Trung, tối 25/11 (giờ Việt Nam), USTR công bố kết luận sơ bộ đối với 14 trong tổng số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Đối với Việt Nam, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế này có thể được điều chỉnh xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Ngoài ra, mức thuế chính thức cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

Trong kết luận sơ bộ, USTR đồng thời đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ thuế theo Mục 301, gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh mức thuế 35% mới chỉ là đề xuất trong quá trình điều tra, chưa phải quyết định cuối cùng và chưa được áp dụng trên thực tế. Trước khi đi đến kết luận chính thức, USTR sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến và tổ chức tham vấn các bên về mức thuế, cơ chế áp dụng, mối liên hệ với những mức thuế hiện hành cũng như danh mục hàng hóa được miễn trừ.

Theo kế hoạch, phiên điều trần công khai về kết luận sơ bộ dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2027. Quyết định cuối cùng có thể được USTR đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất ngày 11/3/2027.

Đáng chú ý, mức thuế tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa được đề xuất nếu USTR đánh giá Việt Nam có tiến triển đáng kể hoặc đưa ra giải pháp thỏa đáng đối với những hành vi, chính sách và thực tiễn mà phía Mỹ quan ngại, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Việt Nam chủ động xử lý các quan ngại của Mỹ

Ông Chu Thắng Trung cho biết Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Đồng thời, Chính phủ đang chủ động triển khai các biện pháp cải cách nhằm giải quyết những quan ngại của phía Mỹ, trong đó có các vấn đề thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301.

Việt Nam chủ động xử lý các quan ngại của Mỹ.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu quản trị xuất siêu song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và nâng cao năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất. Trong đó, các bộ, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu, đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường ngăn chặn hành vi lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ; kiểm soát hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo Bộ Công Thương, cùng với kết quả đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ, những biện pháp này sẽ là cơ sở quan trọng để phía Mỹ cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn mức tối đa trong kết luận sơ bộ.

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra của USTR, bao gồm đăng ký, tham dự và phát biểu tại phiên điều trần công khai; xây dựng, gửi bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác từ các bên.

Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tham vấn, trao đổi với các cơ quan liên quan của Mỹ nhằm làm rõ những vấn đề còn khác biệt, hướng tới kết luận phù hợp.

Song song với đó, Việt Nam và Mỹ đang nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất.