Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Liên quan đến thông tin chuyển khoản trên 500 triệu đồng có thể mất cả ngày mới hoàn tất, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 18-4, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Phạm Anh Tuấn cho hay việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn chỉ thực hiện đối chiếu một lần với thông tin sinh trắc học không bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện hệ thống thanh toán của Việt Nam và các nước đều chia ra 2 loại giá trị cao và giá trị thấp. Quy định của Việt Nam các giao dịch dưới 500 triệu đồng là giá trị thấp. Các thanh toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vận hành và quản lý để bảo đảm kiểm soát rủi ro và thanh khoản hệ thống.

Các giao dịch giá trị thấp có thể thanh toán qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Trường hợp khách hàng đồng ý tách lệnh giao dịch thành nhiều lệnh giá trị thấp để thực hiện qua hệ thống chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử, mỗi lệnh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Việc các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật

"Những quy định trên nhằm bảo vệ người dân trước các nguy cơ gian lận, rủi ro lừa đảo. Nếu việc tách lệnh thành nhiều lệnh nhỏ nhưng mỗi lệnh đều được đối chiếu thông tin sinh trắc học theo quy định, sẽ giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong trường hợp khách hàng bị gian lận.

Nếu không, hacker chỉ cần 1 lần đối chiếu thông tin sinh trắc học là có thể chiếm đoạt tất cả tiền trong tài khoản của khách hàng. Bởi, các lệnh chuyển tiền tiếp theo tự động được chuyển đi mà không cần phải đối chiếu thông tin sinh trắc học" – ông Phạm Anh Tuấn nói.

Do đó, ông Tuấn khuyến cáo các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thông tư 50/2024/TT-NHNN.

Tuy nhiên về phía khách hàng, một số người bắt đầu thắc mắc về quy định mới. Chị Anh Thư (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho biết mới đây chị mua căn hộ chung cư ở TPHCM. Sau khi ra phòng công chứng xác thực và hoàn tất giấy tờ, chị có chuyển cho người bán căn hộ số tiền 2 tỉ đồng.

"Tôi đặt lệnh chuyển tiền 2 tỉ đồng, hệ thống ngân hàng hỏi có đồng ý để tách các lệnh với giá trị nhỏ hơn dưới 500 triệu đồng để chuyển nhanh không. Mỗi lệnh được ngân hàng chia tự động thành 499 triệu đồng, cho tới khi đủ giá trị khoản tiền chuyển và hoàn toàn miễn phí. Tôi không phải thao tác gì thêm. Nay nếu các ngân hàng dừng tính năng tự chia/tách lệnh, vậy tôi có phải chuyển làm nhiều lần hay chọn chuyển thường để ngân hàng xử lý theo luồng thanh toán giá trị lớn?" - chị Anh Thư băn khoăn.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần ở TPHCM giải thích các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn trong bảo mật, thanh toán, các ngân hàng sẽ phải tuân thủ. Khách hàng vẫn có thể chuyển tự chia/tách lệnh (thay vì hệ thống ngân hàng tự động xử lý như trước) để chuyển khoản nhanh qua hệ thống Napas 247, miễn bảo đảm quy định đối chiếu sinh trắc học để bảo mật, an toàn.

Theo một chuyên gia tài chính, các ngân hàng có thể cập nhật công nghệ để có thể tự động chia/tách lệch chuyển khoản từ 500 triệu đồng cho khách hàng. Nhưng với điều kiện mỗi lần hiển thị giao dịch phải kèm lệnh kèm đối chiếu sinh trắc học như quy định và có sự đồng ý của khách hàng. Khi đó, khách sẽ không phải chuyển khoản từng lệnh nhỏ dưới 500 triệu đồng gây phiền hà mà vẫn bảo đảm quy định về an toàn, bảo mật và phòng ngừa rủi ro gian lận, lừa đảo.