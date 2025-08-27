Thị trường vàng có diễn biến lạ sau quyết định xóa độc quyền vàng miếng SJC

Giá vàng miếng SJC tiếp tục neo cao

Sáng 27-8, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận những diễn biến bất ngờ. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày 26-8.

Các doanh nghiệp vàng lớn và ngân hàng thương mại khác như PNJ, DOJI, Eximbank, Sacombank hay ACB đều giữ giá vàng miếng ở vùng đỉnh kỷ lục.

Mức chênh lệch giữa giá mua và bán cũng bị nới rộng lên tới 2 triệu đồng/lượng, thay vì chỉ khoảng 1 triệu đồng/lượng như những ngày trước. Việc nới biên độ này cho thấy doanh nghiệp kinh doanh vàng đang thận trọng hơn trước biến động mạnh, đồng thời phản ánh tâm lý thị trường vẫn còn nhiều bất ổn.

Giá vàng miếng SJC không giảm như kỳ vọng mà tăng tiếp vào sáng nay

Trong khi đó, các cửa hàng vàng nhỏ tại TP HCM đã chủ động điều chỉnh giảm vàng miếng SJC còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm trước.

Trái ngược với diễn biến này, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lại tiếp tục tăng. Các cửa hàng vàng lớn nhỏ đồng loạt niêm yết giá mua vào khoảng 119,9 triệu đồng/lượng và bán ra 122,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước. Diễn biến cho thấy, dù vàng miếng SJC gặp khó vì nguồn cung hạn chế và giá đã lập đỉnh, vàng nhẫn vẫn được ưa chuộng nhờ nguồn hàng dồi dào hơn, dễ tiếp cận hơn với nhiều người dân.

Điều khiến giới đầu tư bất ngờ là thị trường gần như không có phản ứng gì với Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng vừa được ban hành. Theo Nghị định mới, cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng chính thức bị xóa bỏ, nhường chỗ cho cơ chế cấp phép có điều kiện.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước chưa thể giảm ngay bởi các quy định mới cần thời gian để đi vào thực tế. Để nghị định phát huy hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước còn phải ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, đồng thời cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Chỉ khi nguồn cung thực sự dồi dào và cạnh tranh được tạo lập, giá vàng miếng mới có cơ sở hạ nhiệt và tiến sát hơn với giá quốc tế.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC vẫn ở mức kỷ lục

Trên thị trường quốc tế lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.386 USD/ounce, tăng hơn 12 USD trong 24 giờ qua. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại bất ổn chính sách tiền tệ Mỹ sau thông báo bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải bà Lisa Cook – Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang (FED). Động thái gây sốc này lập tức khiến giới đầu tư toàn cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đẩy giá tăng vọt.

Tuy nhiên, so với mức đỉnh 3.500 USD/ounce được xác lập hồi tháng 4, giá vàng thế giới hiện vẫn còn thấp hơn đáng kể. Ngược lại, giá vàng miếng SJC trong nước lại liên tục phá kỷ lục, tiến sát ngưỡng 130 triệu đồng/lượng. Điều này tạo ra một nghịch lý: vàng thế giới chưa trở lại đỉnh nhưng vàng trong nước đã liên tục lập mốc mới.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 108 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng nhẫn trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 14,4 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC thậm chí cao hơn tới 20 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch kỷ lục từ trước đến nay.

Giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng