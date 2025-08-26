Kinh tế 24h: Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng

Việt Nam vừa có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng

Ngày 25/8, VN-Index giảm mạnh 31 điểm, chốt tại 1.614 điểm, mất tổng cộng hơn 70 điểm sau hai phiên, do áp lực bán tháo, đặc biệt ở nhóm ngân hàng. Trong bối cảnh thị trường lao dốc, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,6%, đạt 131.000 đồng/cổ phiếu, vượt kỷ lục 4 năm trước, đóng góp 7,4 điểm cho VN-Index. Đà tăng giúp vốn hóa Vingroup vượt 508.000 tỷ đồng (19,5 tỷ USD), tăng 27.000 tỷ đồng trong ngày, trở thành công ty niêm yết lớn thứ hai sau Vietcombank.

Đà tăng của VIC đẩy tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tăng mạnh

Nhóm bất động sản, với Vingroup dẫn đầu, là điểm sáng hiếm hoi. Các công ty trong hệ sinh thái Vingroup cũng giữ vững giá trị: Vinhomes 404.100 tỷ đồng (15,5 tỷ USD), Vinpearl 144.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD), Vincom Retail 68.100 tỷ đồng (2,6 tỷ USD). Tổng vốn hóa 4 doanh nghiệp Vingroup đạt 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 16% sàn HoSE.

Đà tăng của VIC đẩy tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, sở hữu gần 450 triệu cổ phiếu, lên 59.000 tỷ đồng (2,2 tỷ USD). Theo Forbes, tổng tài sản ông Vượng đạt 13,2 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD trong 24 giờ, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 208 trong danh sách tỷ phú thế giới – lần đầu tiên một người Việt vượt mốc 13 tỷ USD. Nếu VIC tiếp tục tăng, Vingroup có thể vượt Vietcombank, trở thành công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai từ 28/8 đến 12/9, nhằm nâng sở hữu từ 2,55% lên 4,92% vốn (52 triệu cổ phần). Trước đó, ngày 22/8, ông Nam mua 27 triệu cổ phiếu (426 tỷ đồng), lần đầu trở thành cổ đông. Cùng thời điểm, bầu Đức bán 25 triệu cổ phiếu, thu 381 tỷ đồng, giảm sở hữu còn 28,84%, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Gia đình bầu Đức hiện nắm 32,62% vốn HAG, với chị gái ông Nam, Đoàn Hoàng Anh, sở hữu 1,23% (13 triệu cổ phiếu).

Ngày 22/8, HoSE đưa HAG ra khỏi diện cảnh báo từ 26/8, sau gần 3 năm do lỗ lũy kế. Nửa đầu năm 2025, HAG lãi ròng 834 tỷ đồng (tăng 74%), doanh thu 3.707 tỷ đồng (tăng 34%), chủ yếu từ kinh doanh chuối, đạt 58% mục tiêu lợi nhuận. Công ty dự kiến điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận lên 1.500 tỷ đồng, nhờ doanh thu sầu riêng từ nửa cuối năm.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.767 tỷ đồng, tiềm ẩn rủi ro hoạt động liên tục. HAG vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán nợ gốc và lãi quá hạn. Công ty giải trình sẽ đảm bảo dòng tiền từ thanh lý đầu tư, thu hồi khoản vay, phát hành trái phiếu, tín dụng ngân hàng và tái cơ cấu nợ, đồng thời làm việc với các bên để điều chỉnh điều khoản vi phạm và đề xuất hoán đổi nợ thành vốn cổ phần.

May Thăng Long bị phạt vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Công ty Cổ phần May Thăng Long bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, theo Quyết định số 213/QĐ-XPHC ngày 21/8/2025. Công ty không công bố trên hệ thống UBCKNN các tài liệu bắt buộc: Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, 2024; Báo cáo thường niên 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị 2023, 6 tháng đầu 2024, 2024 và 6 tháng đầu 2025. Vi phạm này thuộc điểm a, khoản 4, Điều 42, Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Công ty May Thăng Long thành lập ngày 8/5/1958, tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu, trực thuộc Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu tạp phẩm (Bộ Ngoại thương). Năm 1965, đổi tên thành Xí nghiệp may mặc xuất khẩu, đến 1979 thành Xí nghiệp may Thăng Long (Liên hiệp xí nghiệp may, Bộ Công nghiệp nhẹ). Năm 1992, công ty được đổi tên thành Công ty may Thăng Long, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đến năm 2004, công ty cổ phần hóa, Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ, 49% bán cho cán bộ, nhân viên.

Việc bị phạt phản ánh thiếu sót trong tuân thủ quy định công bố thông tin, ảnh hưởng đến tính minh bạch trên thị trường chứng khoán. Công ty cần khắc phục để đảm bảo tuân thủ pháp luật, duy trì uy tín và đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Cái kết của công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc

Ngày 25/8, Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, chính thức rời sàn chứng khoán Hong Kong sau khi bị đình chỉ giao dịch từ tháng 1/2024 do lệnh thanh lý của tòa án. Công ty không đáp ứng yêu cầu nối lại giao dịch trong 18 tháng, dẫn đến hủy niêm yết. Evergrande từng có vốn hóa 9 tỷ USD khi chào sàn năm 2009, đạt đỉnh 51 tỷ USD năm 2017, nhưng thị giá cổ phiếu giảm từ 31,39 HKD xuống 0,163 HKD ở phiên cuối.

Tập đoàn của ông Hứa Gia Ấn vay nợ 300 tỷ USD, lớn nhất thế giới trong ngành bất động sản. Từ năm 2020, chính sách hạn chế vay nợ của Trung Quốc khiến Evergrande gặp khó khăn tài chính. Công ty phải bán dự án với chiết khấu lớn nhưng vẫn không trả được lãi và vỡ nợ nước ngoài. Quá trình thanh lý thu hồi 255 triệu USD tài sản trong 18 tháng, bao gồm một bức tranh của Claude Monet, nhưng gặp trở ngại do tài sản 1.800 tỷ nhân dân tệ (250 tỷ USD) năm 2022 phần lớn nằm trong khuôn khổ pháp lý riêng của Trung Quốc.

Thị trường bất động sản Trung Quốc, từng chiếm 1/4 GDP, đối mặt khủng hoảng. Đầu tháng 8, China South City, công ty bất động sản có vốn nhà nước, cũng bị tòa án Hong Kong ra lệnh thanh lý, nối tiếp nhiều doanh nghiệp tư nhân. Vụ việc Evergrande đánh dấu cái kết của một gã khổng lồ, phản ánh khó khăn lớn của ngành bất động sản Trung Quốc.

Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn, giá USD hạ nhiệt

Ngày 25/8, giá USD hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày, giá 26.550 VND/USD, áp dụng trong hai ngày 25-26/8. Tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng, đạt 25.291-25.298 VND/USD, sau khi lập kỷ lục 25.298 VND/USD tuần trước. Khung giao dịch cho phép dao động 24.026-26.556 VND/USD (biên độ 5%). Giao dịch kỳ hạn chỉ dành cho tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, tối đa để cân bằng trạng thái. Giao dịch từ 100 triệu USD được hủy tối đa 3 lần, dưới 100 triệu USD hủy 2 lần.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD: Vietcombank niêm yết 26.090-26.480 VND/USD (giảm 40 đồng), BIDV 26.120-26.480 VND/USD (giảm 100 đồng mua, 82 đồng bán), VietinBank 26.123-26.483 VND/USD (tăng 53 đồng mua, giảm 27 đồng bán). Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đưa giá bán dưới 26.500 VND/USD, thấp hơn giá NHNN 70 đồng. So với đỉnh 21/8, giá USD tại Vietcombank giảm 56 đồng.

Tỷ giá trong nước tăng 4% từ đầu năm, do áp lực cầu ngoại tệ trả nợ Chính phủ, xuất siêu giảm, và tâm lý đầu cơ, dù chỉ số DXY quốc tế giảm 10,5%. NHNN can thiệp nhằm chặn tỷ giá liên ngân hàng quanh 26.550 VND/USD, xóa kỳ vọng nới trần tỷ giá. Kết hợp kỳ vọng Fed giảm lãi suất, kiều hối và FDI tăng cuối năm, tỷ giá được dự báo sẽ ổn định.