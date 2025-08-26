Giá vàng miếng SJC chạm mốc 130 triệu đồng, nhiều người "chóng mặt"

Sáng 26-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến những biến động rất mạnh khi giá vàng miếng SJC tiếp tục được đẩy lên những mốc cao kỷ lục. Diễn biến này khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ trong một thời gian ngắn, vàng đã tăng giá với tốc độ chóng mặt, tạo khoảng cách lớn so với giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới

Theo bảng niêm yết của Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng sáng nay được giao dịch ở mức 126,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 800.000 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn như PNJ, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá giao dịch theo sát SJC.

Tuy nhiên, ở khối ngân hàng, giá vàng có sự chênh lệch rõ rệt. ACB và Eximbank cùng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 126,5 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Sacombank bất ngờ đẩy giá vàng miếng SJC lên 124 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra - mức cao nhất từng được niêm yết chính thức trên thị trường.

Thị trường tự do tại TP HCM cũng chứng kiến diễn biến tương tự. Một số cửa hàng nhỏ lẻ đã nâng giá vàng miếng SJC lên 129 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra - tức tăng thêm khoảng 1,3 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày.

Song song với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Giá giao dịch sáng nay dao động 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra - cao hơn 900.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh - giảm chậm

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tiếp tục tăng rất nhanh khi giá thế giới đi lên nhưng lại giảm chậm khi giá quốc tế hạ nhiệt. Thực tế cho thấy mỗi lần giá vàng thế giới có biến động, thị trường trong nước gần như phản ứng tức thì, thậm chí tốc độ tăng còn mạnh hơn nhiều.

Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.377 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Biên độ này chỉ tương đương vài trăm ngàn đồng mỗi lượng nếu quy đổi sang VNĐ.

Trong khi đó, ở trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nhảy vọt tới cả triệu đồng mỗi lượng. Điều này khiến sự chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường ngày càng nới rộng.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 107,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng nhẫn gần 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC tới gần 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay.

Giá vàng thế giới đang đi lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới, trong khi đồng USD có dấu hiệu phục hồi.

Dù vậy, giới phân tích đánh giá khả năng bứt phá mạnh của giá kim loại quý trong ngắn hạn là khá thấp. Giá vàng khó có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng thiết lập vào tháng 4 năm nay, ít nhất trong những tuần tới.