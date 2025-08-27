Giá vàng hôm nay 27-8: Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đến 6 giờ sáng 27-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.434 USD/ounce, tăng 16,5 USD.

Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý trú ẩn an toàn sau thông báo gây sốc từ Tổng thống Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed) -bà Lisa Cook.

Động thái này đã tạo ra những lo ngại về sự ổn định trong chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Tổng thống Trump tuyên bố sa thải bà Lisa Cook với cáo buộc bà làm giả hồ sơ thế chấp. Ông Trump cho biết có đủ căn cứ để thực hiện quyết định này. Tuy nhiên, bà Cook phản pháo mạnh mẽ, khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải bà và tuyên bố sẽ không từ chức.

Theo giới phân tích, việc sa thải bà Lisa Cook, nếu thành công, sẽ giúp ông Trump giành đa số bốn ghế trong Hội đồng Thống đốc gồm bảy thành viên của Fed, qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ.

Giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh nếu tình hình bất ổn tại Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, động thái của Fed và phản ứng từ các thị trường tài chính toàn cầu sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 26-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 127,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 122,1 triệu đồng/lượng.