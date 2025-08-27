Kinh tế 24h: Ai được sản xuất vàng miếng khi bỏ độc quyền?

Ai được sản xuất vàng miếng khi bỏ độc quyền?

Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025, xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, mở đường cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng dưới sự cấp phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo quy định, doanh nghiệp cần vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cần từ 50.000 tỷ đồng, đồng thời phải được NHNN cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, không vi phạm hoặc đã khắc phục vi phạm hành chính về kinh doanh vàng. Các đơn vị phải có quy định nội bộ về quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng vàng miếng.

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI và các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) cùng một số ngân hàng tư nhân như VPBank, Techcombank, MB đủ điều kiện. Các tổ chức này phải công bố tiêu chuẩn vàng miếng, chịu trách nhiệm về chất lượng, bảo hành sản phẩm, lưu trữ dữ liệu giao dịch và kết nối thông tin với NHNN. Giao dịch mua bán vàng miếng không được thực hiện qua đại lý ủy nhiệm, phải niêm yết công khai giá mua, bán và xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu giao dịch, bao gồm thông tin định danh khách hàng, khối lượng, giá trị.

Quy định nhằm đảm bảo năng lực tài chính, kinh nghiệm và tính minh bạch của các đơn vị tham gia, đồng thời duy trì quản lý nhà nước trong thị trường vàng. Các doanh nghiệp, ngân hàng phải tuân thủ pháp luật về kế toán, hóa đơn và công khai thông tin để bảo vệ quyền lợi khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng trong bối cảnh mới.

Lần đầu cấp phép thử nghiệm dự án chuyển đổi tài sản mã hóa

Ngày 26/8/2025, UBND TP Đà Nẵng cấp phép thử nghiệm dự án Basal Pay của AlphaTrue Solutions, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam cho phép thử nghiệm chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại trong khuôn khổ sandbox fintech. Dự án ứng dụng blockchain để hỗ trợ khách du lịch nước ngoài thực hiện chuyển khoản nội địa, giảm chi phí giao dịch khoảng 30% so với phương thức truyền thống và hoàn tất chỉ trong vài giây, loại bỏ nhiều lớp trung gian.

Quá trình thử nghiệm kéo dài 36 tháng, gồm 5 giai đoạn: xây dựng nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng quy mô, đánh giá và triển khai chính thức, dưới sự giám sát của thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ để đảm bảo tính pháp lý và khả năng tích hợp blockchain vào hệ thống tài chính. Dự án tuân thủ chuẩn FATF, thu thập và lưu trữ thông tin định danh giao dịch tối thiểu 5 năm, nhằm tăng minh bạch, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đà Nẵng, với 11 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu 18.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025, đang thúc đẩy thử nghiệm các mô hình tài chính số để thu hút đầu tư và khởi nghiệp. Việt Nam, xếp thứ 5 toàn cầu về sử dụng tài sản mã hóa với 17 triệu người dùng, đối mặt với “vùng xám pháp lý”. Sandbox fintech giúp thử nghiệm công nghệ mới trong môi trường giám sát, giảm rủi ro lừa đảo, rửa tiền và thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế.

Nhật Bản, Hàn Quốc sắp chốt gói đầu tư 900 tỷ USD vào Mỹ

Nhật Bản và Hàn Quốc sắp hoàn tất gói đầu tư tổng cộng 900 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan từ 25% xuống 15%, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ trên Fox News ngày 25/8/2025. Trong đó, Nhật Bản cam kết 550 tỷ USD, dự kiến công bố chính thức cuối tuần này, tập trung vào sản xuất chất bán dẫn, kháng sinh và đất hiếm tại Mỹ.

Thỏa thuận đạt được hồi tháng 7, với Nhật Bản hỗ trợ qua vay và bảo lãnh chính phủ, nhưng chi tiết phân chia lợi nhuận gây tranh cãi: Trump tuyên bố Mỹ giữ 90% lợi nhuận, coi đây là "tiền của chúng ta", trong khi Nhật Bản nhấn mạnh nguyên tắc cùng có lợi và muốn thỏa thuận ít ràng buộc pháp lý hơn. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Ryosei Akazawa dự kiến đến Mỹ để hoàn tất văn bản tài chính, nhưng ông từ chối bình luận chi tiết trong họp báo ngày 26/8.

Đối với Hàn Quốc, cam kết 350 tỷ USD sẽ hướng vào các ngành chiến lược như khoáng sản quan trọng, pin, chip, dược phẩm, AI, máy tính lượng tử và 150 tỷ USD cho đóng tàu. Hai bên thống nhất thỏa thuận không ràng buộc để xác định cơ chế vận hành, chủ yếu dưới dạng vay và bảo lãnh, chứ không phải đầu tư trực tiếp lớn. Giới chức Hàn Quốc bác bỏ ý kiến Mỹ nhận 90% lợi nhuận, cho rằng phần lớn là tái đầu tư vào Mỹ.

Cố vấn Kim Yong-beom kỳ vọng sớm ký biên bản ghi nhớ (MOU), với nhóm chuyên trách do Bộ Tài chính chủ trì. Trump nhấn mạnh các dự án thuộc "quyền sở hữu và kiểm soát của Mỹ", trong khi Seoul yêu cầu cơ chế an toàn giảm rủi ro, chỉ đầu tư vào dự án khả thi thương mại và cam kết mua sắm từ Mỹ. Gói đầu tư này phản ánh chiến lược của Trump sử dụng thuế quan để thu hút vốn ngoại, nhưng các bên vẫn tồn tại khác biệt về hiểu biết chi tiết, tiềm ẩn rủi ro thực thi.

Chứng khoán lao dốc rồi bật tăng 53 điểm, giới đầu tư lại háo hức tìm mua cổ phiếu

Ngày 26/8/2025, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng mạnh 53 điểm, đóng cửa ở mức 1.667 điểm, sau hai phiên giảm hơn 75 điểm khiến nhiều nhà đầu tư bi quan, lo ngại thủng ngưỡng 1.600 điểm. VN30 tăng gần 66 điểm, tiến sát 1.850 điểm, còn HNX-Index tăng hơn 9 điểm lên 275 điểm. Thanh khoản đạt 42.600 tỷ đồng, với 1,6 tỷ cổ phiếu giao dịch, dù thấp hơn phiên trước. Phiên sáng thị trường đi ngang, gây lo lắng, nhưng phiên chiều chứng kiến dòng tiền mạnh mẽ đổ vào, kéo hàng loạt cổ phiếu tăng trần, đặc biệt nhóm Vingroup (VHM, VIC), ngân hàng (TCB, CTG, MBB, VCB), thép (HPG), và chứng khoán (SSI).

Sự phục hồi tạo không khí phấn khởi trên các diễn đàn đầu tư. Nhà đầu tư giữ cổ phiếu vui mừng, trong khi nhiều người vừa cắt lỗ tiếc nuối và háo hức tìm cơ hội mua lại, kỳ vọng nhịp tăng mới. Khối ngoại mua ròng 940 tỷ đồng, tập trung vào MSB, VIX, MWG, củng cố tâm lý thị trường.

Ông Võ Văn Huy (Chứng khoán DNSE) nhận định cú đảo chiều không bất ngờ, nhờ VN-Index giữ vững ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm và lực mua ròng của khối ngoại. Dòng tiền vào các mã dẫn dắt như SSI, Vingroup đủ sức lan tỏa. Ông Trần Anh Giàu (Chứng khoán Kafi) đánh giá đây là nhịp hồi kỹ thuật, với sự dẫn dắt của ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tạo nền tảng cho VN-Index tăng tiếp. Ông khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu danh mục an toàn hơn, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi này để chuẩn bị cho giai đoạn mới.