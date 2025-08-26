Giá vàng hôm nay 26-8: Giảm mạnh bất chấp kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay suy yếu

Đến 6 giờ sáng nay, 26-8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế còn 3.362 USD/ounce, giảm 22 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.374 USD/ounce).

Nhà đầu tư vàng đang tiếp tục phản ứng với bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cuối tuần trước. Ông Jerome Powell ám chỉ khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9, đánh dấu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Tuy nhiên, một số thành viên FED vẫn còn chia rẽ về quyết định này.

Ông Powell nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt "tình huống đầy thách thức" khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Dù được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất thấp, giá vàng vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. Đồng USD mạnh khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, làm giảm nhu cầu và tạo lực cản cho giá vàng hôm nay.

Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố ngày 28-8. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của FED và sẽ cung cấp thông tin quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai. Kết quả của báo cáo PCE có thể củng cố hoặc làm lung lay kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất, từ đó gây ra biến động lớn trên thị trường vàng.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 25-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 127,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 121,6 triệu đồng/lượng.