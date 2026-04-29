Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Giá dầu tiếp tục tăng mạnh, vượt 110 USD/thùng

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 6 tăng 3,28 USD, tương đương 3,03%, lên 111,51 USD/thùng vào lúc 11h15 GMT. Trước đó, hợp đồng này đã tăng 2,8% và chốt phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 7/4, đánh dấu phiên tăng thứ bảy liên tiếp. Trong phiên, giá Brent có thời điểm chạm đỉnh 111,86 USD/thùng, tăng 3,4%.

Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 tăng 3,47 USD, tương đương 3,6%, lên 99,84 USD/thùng, sau khi đã tăng 2,1% ở phiên liền trước.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh, vượt 110 USD/thùng (Ảnh minh họa: KT)

Diễn biến giá dầu được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang. Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran nhằm chấm dứt xung đột. Các nguồn tin từ Tehran cũng cho hay, nước này chưa đề cập đến vấn đề hạt nhân, chờ đến khi các hành động thù địch chấm dứt và tranh chấp hàng hải tại Vùng Vịnh được giải quyết.

Bất đồng giữa hai bên khiến tiến trình đàm phán rơi vào đình trệ. Iran tiếp tục đóng cửa các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu – trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

“Giá dầu vượt 110 USD/thùng cho thấy thị trường đang nhanh chóng định giá lại rủi ro địa chính trị”, ông Jorge Leon, nhà phân tích của Rystad Energy nhận định. Theo ông, khi chưa có lộ trình rõ ràng để mở lại eo biển Hormuz, giới giao dịch buộc phải tính đến kịch bản gián đoạn kéo dài đối với một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Ông Jorge Leon cũng lưu ý, ngay cả trong kịch bản tích cực, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng chỉ mang tính hạn chế, không giải quyết triệt để vấn đề vận tải qua khu vực, đồng nghĩa rủi ro tăng giá vẫn hiện hữu.

Trước đó, vòng đàm phán giữa hai bên đã đổ vỡ vào tuần trước sau khi các cuộc tiếp xúc trực tiếp không đạt kết quả.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, hoạt động vận chuyển trong khu vực bị gián đoạn đáng kể. Ít nhất sáu tàu chở dầu của Iran đã phải quay đầu do lệnh phong tỏa của Mỹ, dù một số chuyến vẫn cố gắng duy trì hành trình. Trong đó, tàu chở dầu Idemitsu Maru (treo cờ Panama) chở dầu thô từ Arab Saudi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Ba. Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi quản lý cũng đã vượt qua khu vực này.

Trước khi xung đột Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2, mỗi ngày có khoảng 125–140 tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Theo ông Tamas Varga, nhà phân tích của PVM, việc gián đoạn khoảng 10 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày qua Hormuz có thể vượt xa mức suy giảm nhu cầu do lạm phát, khiến cán cân cung – cầu toàn cầu ngày càng thắt chặt.