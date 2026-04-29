Lắp điện mặt trời kèm nhiều pin lưu trữ có giúp giảm tiền điện?

Trong bối cảnh hóa đơn tiền điện tăng mạnh khi bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam ghi nhận mức tăng 20%-30% so với đầu năm.

Nhiều hộ gia đình xem đây là giải pháp tiết kiệm chi phí điện hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đầu tư nhiều pin lưu trữ nhằm tăng công suất không đồng nghĩa với việc sẽ tiết kiệm điện trong mọi trường hợp.

Ông Tô Hữu Quang, Giám đốc dự án Công ty TNHH Win Win Power, cho biết phần lớn các hộ gia đình khi lắp điện mặt trời đều đầu tư thêm pin lưu trữ do đặc thù điện được tạo ra chủ yếu vào ban ngày, trong khi nhu cầu sử dụng lại tập trung vào buổi tối.

Theo thống kê, khoảng 70% hộ gia đình lựa chọn lắp thêm pin để sử dụng điện ban đêm.

Tuy nhiên, ông Quang lưu ý việc lắp nhiều pin lưu trữ chưa chắc đã tối ưu chi phí. Hệ thống điện mặt trời thông thường có thể hoàn vốn trong khoảng 3 năm, trong khi nếu kết hợp thêm pin lưu trữ, thời gian hoàn vốn thường kéo dài trên 5 năm do chi phí đầu tư cao, trong khi thời gian sử dụng mỗi ngày lại hạn chế.

Người dân cần tính toán phù hợp với nhu cầu thực tế để lắp hệ thống pin lưu trữ phù hợp, tránh lãng phí

Thực tế, pin lưu trữ chủ yếu phục vụ khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ. Sau 22 giờ đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, khi giá điện thấp, nhiều hộ gia đình chuyển sang sử dụng điện lưới để tiết kiệm chi phí.

“Pin lưu trữ chỉ được sử dụng trong vài giờ cao điểm buổi tối. Vào ban đêm, khi giá điện thấp, dùng điện lưới sẽ kinh tế hơn. Vì vậy, xét về bài toán chi phí, chưa chắc lắp nhiều pin lưu trữ sẽ giúp tiết kiệm điện, mà cần cân đối theo nhu cầu thực tế mới đạt hiệu quả” - ông Quang nhận định.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho rằng nhiều khách hàng hiện nay có xu hướng mặc định muốn tiết kiệm điện thì phải lắp hệ thống điện mặt trời kèm pin lưu trữ. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn chính xác, bởi hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào đặc thù phụ tải và thói quen sử dụng điện của từng hộ gia đình.

Hiện chi phí đầu tư hệ thống pin lưu trữ dao động khoảng 12-16 triệu đồng/kWh, trong khi thời gian hoàn vốn thường dài hơn so với hệ thống điện mặt trời (khoảng 3-4 năm). Điều này khiến việc đầu tư pin lưu trữ cần được cân nhắc kỹ.

Đối với các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện nhiều vào buổi tối, hệ thống điện mặt trời hybrid có tích hợp pin lưu trữ là phương án phù hợp, giúp tăng tỉ lệ tự tiêu thụ và giảm phụ thuộc vào điện lưới.

Trong khi đó, tại các khu vực có nguồn điện yếu hoặc thường xuyên mất điện, pin lưu trữ gần như trở thành giải pháp cần thiết để bảo đảm nguồn điện ổn định.

“Pin lưu trữ không phải là lựa chọn bắt buộc trong mọi trường hợp, mà chỉ phù hợp với những nhu cầu cụ thể. Nếu lựa chọn cấu hình không hợp lý, chi phí đầu tư cao có thể kéo dài thời gian hoàn vốn, làm giảm hiệu quả kinh tế thay vì tiết kiệm” - ông Hợi nhấn mạnh.