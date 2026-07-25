Thị trường chứng khoán lao dốc hơn 100 điểm, các tỷ phú Việt mất bao nhiêu tiền?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những tuần giao dịch tiêu cực nhất kể từ đầu năm khi làn sóng bán tháo diễn ra trên diện rộng, khiến VN-Index đánh mất hơn 100 điểm chỉ sau 5 phiên. Đà giảm mạnh của thị trường không chỉ khiến vốn hóa hàng loạt doanh nghiệp niêm yết "bốc hơi" mà còn tác động trực tiếp đến khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phiên đầu tuần và nhanh chóng lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Chỉ trong ba phiên giao dịch đầu tiên, VN-Index mất gần 120 điểm khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, còn dòng tiền đứng ngoài quan sát.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index dừng ở 1.686,11 điểm, giảm 101,34 điểm, tương đương 5,67% so với cuối tuần trước. So với phiên mở cửa đầu tuần, chỉ số cũng thấp hơn 90,91 điểm, tương ứng mức giảm 5,12%.

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán cũng nhanh chóng phản ánh vào bảng xếp hạng tài sản của những người giàu nhất Việt Nam.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Biểu đồ: FireAnt

Tài sản 7 tỷ phú Việt giảm hơn 2 tỷ USD

Theo cập nhật của Forbes ngày 25/7, Việt Nam hiện còn 7 tỷ phú USD. Trước đó, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang đã rời danh sách tỷ phú thế giới sau khi giá trị tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Tổng tài sản của 7 tỷ phú Việt hiện còn khoảng 48,2 tỷ USD, giảm khoảng 2,1 tỷ USD so với cập nhật cuối tuần trước.

Người chịu ảnh hưởng mạnh nhất là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Giá trị tài sản của doanh nhân này giảm hơn 1,3 tỷ USD, còn khoảng 32,8 tỷ USD. Dù vậy, ông vẫn duy trì vị trí người giàu nhất Việt Nam với khoảng cách rất lớn so với các tỷ phú còn lại.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gắn chặt với biến động giá cổ phiếu khi ông đang trực tiếp nắm giữ gần 390 triệu cổ phiếu VIC cùng hơn 146 triệu cổ phiếu LPB. Ngoài ra, doanh nhân này còn sở hữu lượng vốn rất lớn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái như GSM, VinSpeed và VinEnergo.

Biến động của cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng khiến tài sản của hai nữ tỷ phú Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng suy giảm đáng kể. Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương mất khoảng 100 triệu USD xuống 3,7 tỷ USD. Cùng với đó là bà Phạm Thúy Hằng cũng ghi nhận giảm khoảng 100 triệu USD xuống 2,6 tỷ USD.

Ở nhóm doanh nhân khác, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet cũng ghi nhận tài sản giảm còn 200 triệu USD, từ 4,1 tỷ USD cuối tuần trước xuống còn 3,9 tỷ USD và xếp thứ 1.069 người giàu nhất hành tinh. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng chứng kiến giá trị tài sản sụt giảm tới 200 triệu USD khi cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh.

Hay với khối tài sản của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank cũng ghi nhận giảm 100 triệu USD so với cuối tuần trước, từ 1,1 tỷ USD xuống 1 tỷ USD. Chủ tịch Hoà Phát, Trần Đình Long cũng ghi nhận tài sản giảm khoảng 100 triệu USD.

Trong nhóm 7 tỷ phú Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chiếm gần 70% tổng giá trị tài sản. Khoảng cách giữa ông Vượng và người đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo lên tới 28,9 tỷ USD.