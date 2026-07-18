Tỷ phú Mỹ tối ưu doanh thu từng m2 sân diễn ra trận tranh hạng ba World Cup

Chiều 18/7 (giờ Mỹ), đội tuyển Anh và Pháp sẽ gặp nhau tại trận tranh giải ba của World Cup 2026 ở Hard Rock Stadium. Trong hơn một tháng diễn ra World Cup, sân được đổi tên thành Miami Stadium theo quy định của FIFA nhằm tránh gây xung đột quyền lợi với các nhà tài trợ chính cho giải đấu.

Hard Rock Stadium là một trong 11 sân vận động tổ chức các trận đấu của World Cup tại nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn một tháng qua. Dù không có quy mô lớn hay hiện đại nhất, công trình này vẫn được coi là hình mẫu khai thác thương mại hàng đầu của thể thao Mỹ.

Công trình được khởi công từ năm 1985 và vận hành hai năm sau đó. Ban đầu, sân mang tên Joe Robbie Stadium vì được đặt theo tên nhà sáng lập đội bóng bầu dục Miami Dolphins.

Bước ngoặt đến với câu lạc bộ cũng như sân vận động này bắt đầu từ năm 2008, khi tỷ phú bất động sản Stephen Ross mua 50% cổ phần của đội bóng Miami Dolphins. Hiện tại, theo Forbes, Ross là người giàu thứ 165 thế giới với khối tài sản trị giá 17 tỷ USD.

Tỷ phú bất động sản Stephen Ross tại sân Hard Rock Stadium. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, thương vụ còn bao gồm cả quyền kinh doanh sân và quỹ đất xung quanh. Một năm sau, Ross nâng sở hữu lên 95% để chính thức nắm quyền sở hữu đội bóng và triển khai chiến lược đầu tư nâng cấp sân nhà của Miami Dolphins.

"Năm 2013, tôi đến đây để trao đổi với Ross, chúng tôi chỉ có một sân vận động đã 30 năm tuổi cùng những bãi đỗ xe rộng lớn", Tom Garfinkel, CEO của Miami Dolphins và Hard Rock Stadium kể lại.

Tuy nhiên, Garfinkel cho biết Stephen Ross tham vọng biến nơi này thành một điểm đến cho các sự kiện giải trí toàn cầu. "Khi bắt tay cải tạo sân, đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng chúng tôi hướng tới", ông chia sẻ.

Năm 2016, dự án cải tạo này hoàn thành bằng nguồn vốn 350 triệu USD của Stephen Ross. Thay vì nâng sức chứa, tỷ phú này giảm bớt 10.000 chỗ ngồi trên sân xuống còn hơn 65.000 ghế để tăng thêm diện tích cho các khu vực dịch vụ, nhà hàng, không gian cao cấp. Những thay đổi này hướng tới tệp khách có mức chi tiêu cao hơn và doanh nghiệp lớn.

Cùng thời điểm đó, Hard Rock International - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, casino cũng ký hợp đồng mua quyền đặt tên sân vận động này trong 18 năm. Giá trị hợp đồng ước tính khoảng 250 triệu USD, tương ứng gần 14 triệu USD mỗi năm.

Đến năm 2018, Stephen Ross tiếp tục nhìn thấy cơ hội khi chủ sở hữu giải đua xe F1 - Liberty Media - muốn mở rộng tại thị trường Mỹ, sau thành công của chặng Austin (Texas).

Tỷ phú này đề xuất tận dụng quỹ đất hơn 140 ha quanh Hard Rock Stadium để tạo thành một trường đua, thay vì phát triển một tổ hợp mới ở Miami. Trước đó, các khu bãi đỗ xe tại đây chỉ phục vụ khoảng 10 trận đấu mỗi năm trên sân nhà của Dolphins.

Sau hơn 2 năm theo đuổi và đầu tư, chặng F1 (Miami Grand Prix) đầu tiên trên đường đua hơn 5 km quanh Hard Rock Stadium diễn ra vào tháng 5/2022. Đầu năm nay, Stephen Ross từng cho biết trên CNBC rằng 3 ngày diễn ra giải F1 thu hút lượng khách đến Hard Rock Stadium nhiều hơn số vé cả mùa giải bóng bầu dục của Dolphins.

Miami Grand Prix cũng được đánh giá như bước ngoặt trong chiến lược biến khu phức hợp này thành điểm đến thể thao - giải trí quanh năm.

Khu paddock của giải F1 (trung tâm điều hành giải, garage của các đội, khu tiếp khách VIP, nhà hàng...) với giá trị đầu tư 80 triệu USD trở thành một điểm nhấn tại tổ hợp Hard Rock Stadium. Không chỉ phục vụ giải đua xe, tòa nhà có thể chuyển đổi để dành cho khách đến xem bóng bầu dục, bóng đá hay sự kiện theo yêu cầu của từng khách hàng.

Vào tháng 3 hàng năm, Hard Rock Stadium cũng là nơi tổ chức giải quần vợt Miami Open, một trong chín giải ATP Masters 1.000 của làng banh nỉ thế giới. Để đón giải đấu vào năm 2019, Stephen Ross đã chi hơn 70 triệu USD xây dựng khoảng 30 sân thi đấu và tập luyện tại đây.

Nhìn chung, tổ hợp Hard Rock Stadium kín lịch và "sáng đèn" quanh năm. Ngoài các môn thể thao, sự kiện, đêm nhạc (concert) cũng đóng góp quan trọng vào doanh thu của tổ hợp này. Giữa tháng 9, ca sĩ từng giành 16 giải Grammy - Bruno Mars sẽ tổ chức hai đêm diễn tại đây. Đến đầu tháng 12, Usher Raymond và Chris Brown cũng chọn Hard Rock Stadium là nơi làm concert.

Mỗi m2 đất trong khuôn viên Hard Rock Stadium đều có thể mang tiền về cho ông chủ người Mỹ. Tổ hợp này có tới hơn 23.000 chỗ đỗ ôtô. Nếu lấp đầy bãi xe này trong một trận đấu NFL, chủ đầu tư có thể thu về gần 1 triệu USD với giá 40 USD mỗi xe.

Theo CEO của Hard Rock Stadium, khả năng sinh lời của South Florida Stadium LLC - doanh nghiệp sở hữu tổ hợp này đã tăng đáng kể trong 10 năm qua sau những khoản đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, Tom Garfinkel cho rằng tỷ phú Stephen Ross không phụ thuộc vào lợi nhuận của tổ chức này.

Hồi đầu tháng 5, tỷ phú Mỹ cho biết xem xét nâng cấp một số hạng mục tại sân. "Tôi muốn Hard Rock Stadium luôn mang lại cảm giác như một sân vận động mới", Ross chia sẻ với NBC Sports về việc tiếp tục đầu tư để nâng cao trải nghiệm của khán giả.