"Bóng hồng" kín tiếng đứng sau tỷ phú Trần Đình Long và khối tài sản tỷ USD từ Hòa Phát

Trong giới doanh nhân Việt Nam, bà Vũ Thị Hiền là một trong những gương mặt kín tiếng bậc nhất. Công chúng gần như không có thông tin về đời tư cũng như hoạt động của bà, ngoài việc là phu nhân của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Khác với nhiều nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn nhưng trực tiếp chèo lái doanh nghiệp, bà Hiền không tham gia quản trị hay điều hành hoạt động của Hòa Phát. Dù vậy, bà vẫn nhiều năm góp mặt trong nhóm những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ lượng cổ phiếu HPG nắm giữ.

Trong báo cáo quản trị 2025, bà đang sở hữu trực tiếp 528 triệu cổ phiếu HPG (tương ứng 8,25% vốn điều lệ). Với thị giá đóng cửa ngày 10/7, khối tài sản bà Hiền đang nắm giữ là 13.311 tỷ đồng, qua đó trở thành một trong những cổ đông lớn của Tập đoàn Hoà Phát.

Số liệu trong báo cáo quản trị 2025 do Tập đoàn Hoà Phát công bố. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, ông Trần Đình Long là một trong các cổ đông sáng lập của Hòa Phát. Theo số liệu tính đến cuối năm 2025, ông nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu khối tài sản rất lớn, bà Hiền hầu như chưa từng xuất hiện trước truyền thông hay tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào liên quan đến doanh nghiệp.

Gia đình tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 35% vốn Hòa Phát

Cơ cấu sở hữu của gia đình ông Trần Đình Long tiếp tục được củng cố sau khi con trai là ông Trần Vũ Minh hoàn tất giao dịch mua thêm 50.000 cổ phiếu HPG qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 209 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2,7% vốn điều lệ.

Việc bổ sung thêm cổ phiếu giúp tổng tỷ lệ sở hữu của bà Vũ Thị Hiền cùng các thành viên trong gia đình vượt 35% vốn tại Hòa Phát, với tổng giá trị ước tính hơn 62.370 tỷ đồng.

Không chỉ nội bộ thành viên trong gia đình trực tiếp sở hữu, gia đình còn sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG thông qua Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, doanh nghiệp do ông Trần Vũ Minh giữ cương vị Giám đốc.

Riêng ông Trần Đình Long, không chỉ là 1 trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam, ông Long hiện còn đang đứng thứ 1.640 người giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản khoảng 2.5 tỷ USD (số liệu theo Forbes cập nhật ngày 11/7).

Tài sản ông Trần Đình Long cập nhật trên Forbes ngày 11/7. Ảnh chụp màn hình

Nữ cổ đông giàu có nhưng gần như "ẩn mình"

Tên tuổi bà Vũ Thị Hiền luôn gắn với hình ảnh một trong những nữ đại gia bí ẩn nhất trên sàn chứng khoán. Không đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hay quản lý tại Hòa Phát, bà vẫn sở hữu lượng cổ phần đủ để đứng trong nhóm những người giàu nhất thị trường.

Giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà thời điểm này đưa bà đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dù không trực tiếp điều hành doanh nghiệp, quy mô tài sản của bà vẫn vượt nhiều doanh nhân nổi tiếng như ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Tập đoàn Thế Giới Di Động, hay ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Phenikaa hay ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland.

HPG nối dài nhịp điều chỉnh, lùi xuống dưới cả MA10 và MA50

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/7, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,25 điểm, tương ứng 1,08%, xuống còn 22.950 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản đạt 11,91 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 274,69 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân 10 phiên là 16,37 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Trên đồ thị kỹ thuật khung 6 tháng, HPG tiếp tục duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi thị giá đã lùi xuống dưới cả đường trung bình động MA10 (23,26) và MA50 (23,84). Đồng thời, khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình cũng phản ánh lực cầu chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo dữ liệu cập nhật cuối phiên, Hòa Phát có 8,44 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 193.766 tỷ đồng.

Cổ phiếu hiện được định giá ở mức P/E 9,18 lần, EPS đạt 2.499 đồng, trong khi hệ số Beta ở mức 0,65, cho thấy mức biến động thấp hơn mặt bằng chung của thị trường.

Diễn biến cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát. Biểu đồ: FireAnt