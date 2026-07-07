Ai đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tài sản của các tỷ phú Việt?

Nửa đầu năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự gia tăng đáng kể về quy mô tài sản của các tỷ phú Việt Nam. Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 do Forbes công bố, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD - số lượng cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, phần lớn khối tài sản của nhóm doanh nhân này vẫn gắn với lĩnh vực bất động sản.

Đứng đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của ông Vượng hiện đạt khoảng 34 tỷ USD, tăng thêm hơn 4 tỷ USD so với thời điểm cuối năm 2025. Với quy mô tài sản này, ông Vượng tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam, đồng thời giữ vị trí thứ 61 người giàu nhất thế giới.

Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cùng sự gia tăng giá trị vốn hóa trong hệ sinh thái Vingroup.

Hiện, ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm giữ gần 390 triệu cổ phiếu VIC, đồng thời kiểm soát lượng lớn cổ phần thông qua các doanh nghiệp liên quan như Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, VinSpeed, Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), Hưng Long cùng nhiều pháp nhân khác.

Không chỉ vậy, tỷ phú này còn sở hữu tỷ lệ chi phối tại VinFast và nhiều doanh nghiệp thành viên, giúp giá trị tài sản liên tục gia tăng theo diễn biến thị trường chứng khoán.

Một điểm đáng chú ý trong năm nay là lần đầu tiên hệ sinh thái Vingroup có tới ba đại diện góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, và bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD khi lần lượt sở hữu khối tài sản khoảng 3,8 tỷ USD và 2,7 tỷ USD.

Sự xuất hiện của hai nữ doanh nhân đưa Vingroup trở thành tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam sở hữu ba tỷ phú USD trong cùng một hệ sinh thái doanh nghiệp. Điều này cũng phản ánh quy mô vốn hóa ngày càng lớn của tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất cả nước.

Ngoài nhóm doanh nhân gắn với Vingroup, danh sách tỷ phú USD Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, tiếp tục là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam ngoài hệ sinh thái Vingroup. Dù tài sản có những thời điểm biến động theo diễn biến cổ phiếu VJC và HDB, bà vẫn duy trì vị trí trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam khi sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số này đã giảm khoảng 0,5 tỷ USD trong vòng nửa năm.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, tiếp tục nằm trong nhóm tỷ phú USD với khối tài sản 2,6 tỷ USD, gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Không chỉ được biết đến là "vua thép", những năm gần đây Hòa Phát còn mở rộng mạnh sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và phát triển đô thị thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, vẫn duy trì tài sản trên ngưỡng 2,3 tỷ USD. Giá trị tài sản của doanh nhân này chủ yếu biến động theo diễn biến cổ phiếu TCB cũng như hoạt động của hệ sinh thái tài chính - bất động sản mà Techcombank có mối liên kết chặt chẽ.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, tiếp tục góp mặt trong danh sách với tài sản dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD. Dù không ghi nhận mức tăng đột biến như giai đoạn trước, doanh nhân này vẫn duy trì vị trí trong nhóm tỷ phú USD của Việt Nam.

Gương mặt mới đáng chú ý trong danh sách năm nay là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank. Việc Forbes bổ sung thêm doanh nhân này giúp số lượng tỷ phú USD của Việt Nam tăng lên 8 người, thiết lập kỷ lục mới kể từ khi bảng xếp hạng được công bố.

Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực tạo ra khối tài sản lớn nhất

Quan sát danh sách tỷ phú USD năm 2026 cho thấy bất động sản vẫn là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào quá trình hình thành tài sản của giới siêu giàu Việt Nam.

Riêng hệ sinh thái Vingroup hiện có ba tỷ phú USD, đồng thời sở hữu tổng giá trị tài sản vượt xa phần còn lại của bảng xếp hạng.

Nếu tính cả những doanh nghiệp đang mở rộng mạnh sang bất động sản như Hòa Phát hay các tổ chức tài chính có dư nợ bất động sản lớn, ảnh hưởng của thị trường địa ốc đối với khối tài sản của các tỷ phú Việt càng trở nên rõ nét.