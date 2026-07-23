Tỷ phú công nghệ sở hữu khối tài sản hơn 7 tỷ USD sống lênh đênh giữa biển 6 tháng/năm để... né thuế nhà đất

Theo Times of India, giới siêu giàu tại Mỹ từ lâu đã không còn xa lạ với việc di cư từ những bang có thuế suất cao như California và New York sang những vùng đất "dễ thở" về thuế.

Thế nhưng, một tỷ phú công nghệ đã tìm ra một phương thức vô cùng độc đáo để né tránh thuế bất động sản: Sống lênh đênh trên biển trên một chiếc siêu du thuyền kiên cố như tàu chiến.

Tỷ phú Charles Simonyi, kỹ sư huyền thoại của Microsoft và "ngôi nhà nổi" kiên cố như tàu chiến của mình. Ảnh Times of India.

Ông là Charles Simonyi, kỹ sư huyền thoại của Microsoft, "kiến trúc sư trưởng" đứng sau thành công của Word và Excel. Thay vì mua những căn biệt thự xa hoa, Simonyi đã thực hiện một nước đi táo bạo: đặt hàng đóng một siêu du thuyền tùy chỉnh trị giá 100 triệu USD mang tên "Skat".

Dài khoảng 71 mét, Skat không chỉ là phương tiện giải trí. Từ năm 2002, nó trở thành "dinh thự di động" kiêm văn phòng làm việc của vị tỷ phú Mỹ. Trong suốt gần hai thập kỷ, ông dành tới 6 tháng mỗi năm để sinh sống ngay trên con tàu này.

Sở hữu khối tài sản ròng khoảng 7,2 tỷ USD, tỷ phú Simonyi hoàn toàn đủ khả năng mua bất động sản ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng sở hữu nhà ở tại nhiều nơi đồng nghĩa với việc gánh chịu hàng loạt rắc rối: thuế bất động sản đắt đỏ, quy định quy hoạch phức tạp và chi phí bảo trì khổng lồ.

Việc chuyển cuộc sống lên du thuyền giúp vị tỷ phú này "né" được thuế bất động sản địa phương và mang lại sự tự do tuyệt đối. Ông có thể cập cảng tại trung tâm của những thành phố lớn, từ Oslo, Copenhagen đến Stockholm, với những vị trí đắc địa ngay sát các cung điện hoàng gia - điều gần như không thể có đối với bất động sản trên đất liền.

Tỷ phú Simonyi từng hóm hỉnh chia sẻ rằng, "ngôi nhà nổi" này mang lại cho ông vị trí bất động sản đẹp nhất, phòng tắm sang trọng nhất và một nhà hàng tuyệt vời, tất cả đều không mất một xu thuế.

Skat - "Lá chắn" thuế của tỷ phú Mỹ. Ảnh Times of India.

Không chỉ là "lá chắn" thuế, Skat còn là một kiệt tác kỹ thuật. Được đóng tại xưởng tàu Lürssen (Đức), Skat mang vẻ ngoài gai góc, sắc lạnh với các bề mặt phẳng và hai tông màu xám đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với những chiếc du thuyền bo tròn thời bấy giờ. Vẻ ngoài hầm hố này từng khiến nhiều sĩ quan hải quân thực thụ phải dè chừng vì nhầm lẫn nó với một tàu quân sự.

Bên trong, con tàu là một phòng trưng bày nghệ thuật tối giản, nơi Simonyi trưng bày các tác phẩm của Roy Lichtenstein hay Victor Vasarely. Để đảm bảo không gian yên tĩnh tuyệt đối cho công việc, ông yêu cầu kỹ sư lắp đặt hệ thống kiểm soát tiếng ồn tiên tiến.

Câu chuyện của tỷ phú Simonyi trở nên "nóng" hơn trong bối cảnh nước Mỹ hiện nay đang tranh cãi gay gắt về thuế tài sản. Các bang như California và New York đang xem xét các chính sách thuế khắt khe hơn đối với người siêu giàu, khiến làn sóng dịch chuyển sang các bang có thuế thấp hơn trở thành mối lo ngại lớn.

Dù đã bán Skat vào năm 2021 để nâng cấp lên một chiếc du thuyền lớn hơn, di sản "tư duy đột phá" của tỷ phú Charles Simonyi trong cả lĩnh vực phần mềm lẫn lối sống vẫn để lại nhiều bài học.

Ông đã chứng minh rằng, đối với những bộ óc kiệt xuất, mọi vấn đề dù là lỗi phần mềm hay thuế bất động sản, đều có thể tìm thấy lời giải nếu biết cách nhìn nhận dưới một góc độ hoàn toàn khác biệt.