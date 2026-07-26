Tình hình tiệm vàng Mi Hồng giữa lúc SJC, PNJ vướng lùm xùm kim cương

Từ sáng đến trưa 25/7, tiệm vàng Mi Hồng gần chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, TP.HCM nhộn nhịp người đến để mua vàng. Đây là một trong những thương hiệu vàng nổi tiếng và quen thuộc tại TP.HCM, bên cạnh hai “ông lớn” trong ngành vàng bạc đá quý là SJC và PNJ.

Đáng chú ý, ghi nhận cho thấy nếu như người dân có xu hướng đổ về cửa hàng SJC và PNJ để bán vàng, thì ngược lại, tại Mi Hồng, nhiều người kéo về đây để mua vàng.

Trưa 25/7, trong khi SJC ngừng giao dịch vì rơi vào cuối tuần thì Mi Hồng rất đông. Tại tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, khách đến giao dịch mua vàng nhẫn đông đúc.

Khách chờ mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng trưa 25/7. Ảnh: Hồng Phúc

Tại Mi Hồng, trưa 25/7, giá vàng miếng SJC niêm yết 140 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 137,5 triệu đồng/lượng (đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua). Giá vàng nhẫn Mi Hồng hôm nay 25/7 bán ra 140 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng/lượng (tức ngang ngửa vàng miếng).

Giá vàng đã nhích tăng trở lại song nhiều vẫn tranh thủ mua vào. Nhân viên cho biết mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn. Trong khi các hôm trước, cửa hàng không giới hạn số lượng bán ra. Việc giới hạn vàng được mua tại thương hiệu này diễn ra khi nhu cầu mua của khách tăng cao.

Khách chờ người thân, chờ giao dịch vàng tại Mi Hồng trưa 25/7. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Thúy (ngụ phường Gia Định) cho biết chị mua 5 chỉ vàng nhẫn của thương hiệu này. “Hai hôm trước tôi có tới mua nhưng thấy rất nhiều người xếp hàng chờ nên đành quay về. Hôm nay mua dễ hơn nhưng tính ra tổng cộng, tôi phải trả thêm vài triệu đồng cho 5 chỉ vàng”, chị Thúy nói.

Ông Huy (ngụ phường Bình Thạnh) chỉ mua 1 chỉ vàng nhẫn và trả bằng tiền mặt. Ông cho biết thấy vàng đang ở mức giá thấp lại dễ mua nên quyết định mua 1 chỉ để tích trữ. “Mỗi lần vàng rớt giá là tôi đều mua 1-2 chỉ, vàng lên lại 190 triệu đồng/lượng thì sẽ có lời”, ông nói.

Khách giao dịch mua vàng nữ trang tại Mi Hồng. Ảnh: Hồng Phúc

Không chỉ vàng nhẫn, nhiều khách còn nhu cầu mua nữ trang. Ảnh: Hồng Phúc

Vàng nữ trang tại Mi Hồng. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận cũng cho thấy, lùm xùm buôn lậu kim cương tại các “ông lớn” cũng không ảnh hưởng đến nhu cầu mua tại thương hiệu này. Không chỉ vàng nhẫn, rất đông khách giao dịch mua vàng nữ trang, trang sức các loại của Mi Hồng trong ngày 25/7.

Một nữ nhân viên cho biết giao dịch cửa hàng trong 3 ngày qua tăng cao, đỉnh điểm là ngày 23/7. Sau đó, giá vàng tăng lại thì nhiều người vẫn đến mua vàng, song không còn cảnh xếp hàng chờ 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt nữa. Tùy tình hình giao dịch và lượng vàng đang có, cửa hàng sẽ điều tiết để đảm phục vụ đủ nhu cầu.

Trưa 25/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 141,5 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng), mua vào 137,5 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC hôm nay 25/7 giao dịch bán ra 141 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng), mua vào 137 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Như vậy, nếu bán vàng miếng và vàng nhẫn SJC hôm qua 24/7 thì hôm nay, mỗi lượng đã lỗ 2 triệu đồng.

Làn sóng nhiều người tranh thủ bán vàng tại SJC và PNJ diễn ra khi hai doanh nghiệp này vướng lùm xùm liên quan các vụ điều tra buôn lậu kim cương của cơ quan chức năng.