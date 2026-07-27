Ngỡ ngàng loạt tiệm vàng, kim cương ‘trùm mền’ giữa chợ

Trưa 26/7, ghi nhận của PV Tiền Phong tại chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, TPHCM), nhiều tiệm vàng, kim cương tại đây đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Chợ An Đông và An Đông Plaza Là một trong những điểm giao dịch vàng bạc, đá quý thiên nhiên và gia công nữ trang lâu năm, có quy mô lớn tại TPHCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm, trao đổi trang sức.. Tuy nhiên trước những biến động của thị trường vàng và kim cương những ngày qua, khu vực này cũng trở nên trầm lắng, trái ngược với cảnh nhộn nhịp vốn có. ﻿

Khu vực tầng hầm trong chợ An Đông, những tiệm vàng, kim cương như Gia Huy, Hoàng Yến đều trùm mền kín mít. Chị Thủy (ngụ phường Chợ Lớn) có nhu cầu bán chiếc nhẫn đã mua của tiệm Hoàng Yến, nhưng đành quay về vì nơi này đã đóng cửa và dán thông báo nghỉ trong một tuần

Bên trong tiệm vẫn có nhân viên nhưng không đón khách

Hàng loạt tiệm vàng, kim cương treo bảng cho thuê, sang sạp. "Tôi có mua đôi bông tai bằng vàng trắng tại chợ này, nhưng giờ chủ tiệm đã nghỉ. Tôi đem sang tiệm cạnh đó bán nhưng bị từ chối, họ nói mua đâu thì bán đó. Giờ tôi không biết tính sao" - chị Phương (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nói, giọng đầy lo lắng.

Còn tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza, loạt tiệm vàng, kim cương cũng đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên nhiều nơi vẫn bố trí nhân viên ngồi bên ngoài. Nơi này nhân viên luôn đề phòng khi có người chụp ảnh

Những tiệm trang sức còn mở cửa gần như cũng rất vắng khách. Khung cảnh đìu hiu ở khu chợ vàng bạc, đá quý trong chiều cuối tuần.

Những ki-ốt chuyên mua bán vàng, kim cương tại An Đông Plaza đồng loạt đóng cửa, điều này khiến khách hàng đến đây mua sắm không khỏi bất ngờ

Cách đó không xa, phố vàng bạc quận 5 (phường Chợ Lớn) với nhiều tuyến đường như Bạch Vân, Nhiêu Tâm... những tiệm vàng, kim cương vẫn mở cửa nhưng thưa vắng khách