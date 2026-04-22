4 người Việt kiếm tiền nhiều nhất: Sau ông Phạm Nhật Vượng, xuất hiện 3 gương mặt bất ngờ

Trong phiên giao dịch sáng 21/4, nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt tăng mạnh, trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, cổ phiếu Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) cùng thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, kéo theo sự gia tăng đáng kể trong khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo cập nhật mới nhất, tài sản của ông Vượng đã vươn lên mức 31,7 tỷ USD trong phiên sáng, qua đó đưa ông lên vị trí thứ 70 trong danh sách người giàu nhất thế giới và giữ ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á. Đến cuối ngày, con số này tiếp tục nhích lên 31,9 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình gia tăng tài sản của doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Nếu chỉ nhìn trong khoảng 1 tháng gần đây, mức tăng này được xem là rất ấn tượng. Từ ngày 20/3 đến 21/4, tài sản của ông Vượng đã tăng khoảng 10 tỷ USD – một tốc độ tăng hiếm thấy, ngay cả với các tỷ phú toàn cầu. Đây là hệ quả trực tiếp từ đà bứt phá của cổ phiếu VIC, cùng với tâm lý lạc quan của thị trường đối với triển vọng của hệ sinh thái Vingroup.

Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh dài hơn, cụ thể là so với thời điểm đầu năm, mức tăng tài sản của ông Vượng lại khá “khiêm tốn”. Theo dữ liệu của Forbes, cuối năm 2025, ông sở hữu khối tài sản khoảng 30 tỷ USD và đứng thứ 72 thế giới. Như vậy, sau gần 4 tháng, tổng tài sản của ông Vượng tăng thêm khoảng 1,9 tỷ USD.

So với ông Vượng, tài sản của các tỷ phú Việt khác có biến động tương đối nhẹ. Chủ tịch Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long ghi nhận mức tăng khoảng 200 triệu USD, lên 2,9 tỷ USD. Trong khi đó, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang gần như không thay đổi, lần lượt ở mức 2,3 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch VietJet Air – lại giảm tài sản từ 4,9 tỷ USD xuống còn 4,1 tỷ USD, kéo theo thứ hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu cũng giảm.

Ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Ba gương mặt mới

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam những tháng đầu năm 2025 không chỉ nằm ở sự biến động tài sản, mà còn ở sự xuất hiện của các gương mặt mới.

Cụ thể, lần đầu tiên, hai nữ doanh nhân trong hệ sinh thái Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, cùng với ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch VPBank – được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, cho thấy sự mở rộng ảnh hưởng của các tập đoàn lớn và vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ trong giới doanh nhân.

Tính đến ngày 21/4, bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch Vingroup – sở hữu khối tài sản khoảng 3,4 tỷ USD. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng có khoảng 2,4 tỷ USD, còn ông Ngô Chí Dũng đạt mốc 1,1 tỷ USD.

So với thời điểm tháng 3, khi danh sách tỷ phú toàn cầu được công bố, tài sản của cả ba đều đã tăng thêm đáng kể.

Sự xuất hiện của họ nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên 8 người, bao gồm các ông/bà: Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng và Ngô Chí Dũng. Đây là con số phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

Đằng sau sự gia tăng tài sản của ông Vượng và những người liên quan là sự bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu Vingroup trong thời gian qua. Trong vòng hơn một năm, thị giá VIC đã tăng khoảng 10 lần, từ vùng 40.000 đồng/cổ phiếu lên gần 400.000 đồng/cổ phiếu (chưa điều chỉnh). Đây là yếu tố then chốt giúp khối tài sản của các cổ đông lớn trong tập đoàn gia tăng nhanh chóng.

Ngoài ra, kỳ vọng của thị trường đối với loạt dự án quy mô lớn cũng đóng vai trò quan trọng.

Bên cạnh yếu tố doanh nghiệp, môi trường chính sách cũng đóng vai trò quan trọng. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 5/2025 đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, đất đai và môi trường kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp lớn mở rộng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, sự gia tăng tài sản của các tỷ phú Việt không chỉ phản ánh thành công cá nhân, mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân – một trụ cột ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.