Thêm một ngày Thứ Hai đen tối: VN-Index có lúc mất 47 điểm

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, với áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng. Trong khoảng một giờ đầu sau khi mở cửa, VN-Index có thời điểm hồi phục lên vùng 1.743 điểm và duy trì sắc xanh trong ít phút trước khi nhanh chóng đảo chiều.

Từ sau 9h50 đến hết phiên sáng, chỉ số chủ yếu dao động quanh vùng 1.728 điểm. Sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, đẩy VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm vào các thời điểm 13h27, 13h52 và 14h19. Đà bán tháo lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực.

Sự suy yếu của lực cầu, cộng hưởng với đà giảm sâu của nhóm cổ phiếu ngân hàng và các trụ cột vốn hóa lớn, đã đẩy VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Sắc đỏ bao trùm cả ba sàn, trong khi thanh khoản chưa ghi nhận sự đột biến tương ứng với mức độ giảm điểm.

Tính đến khoảng 14h26, VN-Index giảm 38 điểm, tương đương 2,176%, lùi về 1.703 điểm. Đà giảm cũng lan sang các chỉ số còn lại khi HNX-Index mất 2,54 điểm (1%), xuống 250,19 điểm; UPCoM-Index giảm 2,32 điểm (1,88%), còn 121,42 điểm.

Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 16.933 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch 804,2 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng và các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số. VIC là mã tác động tiêu cực mạnh nhất đến VN-Index. Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sâu như LPB (-5,26%), VPB (-3,49%), ACB (-3,57%), TCB (-2,55%), HDB (-2,46%), MBB (-2,59%) và VCB (-4,09%).

Trên bản đồ nhiệt thị trường, sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ nhóm ngành này, với mức giảm tại nhiều nhóm ngành có thời điểm cùng vượt mức 3%.

Nhóm công nghệ thông tin cũng chịu sức ép đáng kể khi cổ phiếu đầu ngành FPT giảm trong khoảng 4,36–4,55%. Đây cũng là một trong bốn mã có mức đóng góp tiêu cực lớn nhất vào diễn biến của VN-Index trong phiên.

Ở chiều ngược lại, lực nâng đỡ thị trường khá yếu ớt, chỉ đến từ một số ít cổ phiếu như HDC (đóng góp 0,08 điểm), VJC (0,13 điểm) và VCG (0,07 điểm).

Trong bối cảnh dòng tiền trong nước tỏ ra thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng áp lực bán. Cụ thể, khối ngoại mua vào 1.640 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.013 tỷ đồng, qua đó ghi nhận giá trị bán ròng 373 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, KOS và VID là hai mã hiếm hoi vẫn giữ được sắc tím trong phiên giao dịch đỏ lửa. Đáng chú ý, KOS đã có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau hàng chục phiên giao dịch giảm sàn trước đó.

Việc thị trường chứng khoán bất ngờ lao dốc ngay trong phiên đầu tuần khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng đến những phiên “Thứ Hai đen tối” từng xuất hiện trong quá khứ. Gần đây nhất, ngày 20/10/2025, VN-Index từng mất 94,76 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm và kết phiên tại 1.636,43 điểm.

Trước đó, trong các năm 2024, 2022, 2021 và 2020, thị trường cũng từng ghi nhận nhiều phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm mạnh, khi VN-Index mất hơn 50 điểm chỉ trong một phiên.

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2026, thị trường tài chính thế giới và trong nước đang vận động theo hai trạng thái có sự phân hóa rõ nét. Trong khi kinh tế toàn cầu chịu tác động từ tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương lớn và những biến số chính trị trước thềm bầu cử tại Mỹ, thị trường trong nước lại được hỗ trợ bởi chuỗi chính sách giảm chi phí, kích cầu và điều hành giá quyết liệt của Chính phủ. Những giải pháp này được kỳ vọng tạo dựng bệ đỡ tài khóa – tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Đối với thị trường chứng khoán trong nước, sau hai tháng giảm điểm liên tiếp là tháng 9 và tháng 10, tháng 11 được đánh giá có yếu tố chu kỳ tương đối thuận lợi. Thống kê dữ liệu 10 năm gần nhất của MBS cho thấy, tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, đứng thứ hai trong số các tháng có diễn biến tích cực nhất năm.

Theo MBS, áp lực bán đáng kể tại nhiều nhóm cổ phiếu, kết hợp với yếu tố mùa vụ thuận lợi, đang mở ra dư địa cho một nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường.

Trong báo cáo chiến lược thị trường mới nhất, MBS đưa ra hai kịch bản đối với VN-Index.

Ở kịch bản thứ nhất, VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.720 điểm. Khi đó, tâm lý nhà đầu tư có thể được cải thiện nhờ bộ số liệu kinh tế vĩ mô tháng 10 và các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Dòng tiền được kỳ vọng ưu tiên tìm đến những nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách như đầu tư công, xây dựng và vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối điện.

Ở kịch bản thứ hai, VN-Index đánh mất mốc 1.720 điểm và lùi về vùng 1.680-1.700 điểm. MBS cho rằng nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để từng bước mở vị thế tại các nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu, xuống dưới vùng đáy tháng 10. Đáng chú ý là những cổ phiếu có tính thị trường cao nhưng vẫn duy trì nền tảng tài chính an toàn.