Thị trường ảm đạm, công ty chứng khoán làm ăn ra sao?

Lợi nhuận nhiều công ty giảm

Thị trường chứng khoán quý III kém sôi động hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. VN-Index kết thúc quý ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II. Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đạt 18.625 tỷ đồng/phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ và giảm 22,7% so với quý trước.

Diễn biến này tác động đến hoạt động môi giới và đầu tư của các công ty chứng khoán, khiến kết quả kinh doanh phân hóa rõ nét.

Tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT, lợi nhuận sau thuế quý III giảm khoảng 65% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt hơn 1.710 tỷ đồng, giảm 23%; riêng doanh thu môi giới còn 114 tỷ đồng, giảm khoảng 70%.

Tính chung 9 tháng, VNDIRECT vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.199 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế vượt 1.750 tỷ đồng, tăng khoảng 5%. Công ty cũng giảm dư nợ vay khoảng 6.700 tỷ đồng so với đầu năm và tiết giảm 7% chi phí quản lý.

Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận quý III của nhiều công ty chứng khoán vẫn chịu sức ép. Ảnh minh họa.

Công ty Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III hơn 1.043 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động theo báo cáo tài chính riêng đạt 3.079 tỷ đồng, giảm 25%. Trong đó, doanh thu môi giới giảm 62%, còn 350 tỷ đồng; lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.344 tỷ đồng, giảm khoảng 33%.

Ở chiều ngược lại, lãi từ cho vay và các khoản phải thu đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 13,5%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 140 tỷ đồng, tăng 40%. Lũy kế 9 tháng, SSI đạt lợi nhuận sau thuế 3.432 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Nguồn thu dịch chuyển

Trong nhóm công ty chứng khoán, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận quý III với 2.152 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của TCBS. Thu nhập từ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán trong quý III đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay tại cuối tháng 9 đạt 54.740 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường suy giảm khiến hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán gặp nhiều thách thức. Ảnh minh họa.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 565,5 tỷ đồng, tăng 43,5%.

Dư nợ cho vay của SHS tăng từ 9.098 tỷ đồng đầu năm lên 12.435 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Công ty đồng thời giảm tỷ trọng cổ phiếu trong tổng tài sản từ khoảng 31% xuống 12%.

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 250,8 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 620,5 tỷ đồng đều sụt giảm so với cùng kỳ. Kết quả tương đương khoảng 36% kế hoạch năm.

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III gần 174 tỷ đồng, giảm khoảng 93% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đáng chú ý là hoạt động tự doanh kém thuận lợi, chuyển từ mức lãi lớn cùng kỳ năm trước sang thua lỗ trong quý III năm nay. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 388 tỷ đồng, mới đạt khoảng 14% kế hoạch năm.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS). Quý III, doanh thu hoạt động đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay và các khoản phải thu tăng 115%, lên hơn 2,8 tỷ đồng.

Dù vậy, CVS vẫn lỗ sau thuế hơn 2,6 tỷ đồng, dù mức lỗ đã thu hẹp khoảng 51% so với cùng kỳ. Đây là quý thua lỗ thứ 17 liên tiếp của doanh nghiệp, kéo dài từ quý III/2022. Lũy kế 9 tháng, công ty lỗ trước thuế hơn 38,6 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế đến cuối tháng 9 lên đến gần 183,5 tỷ đồng.