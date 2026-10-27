Lideco lỗ nặng vì chứng khoán, danh mục hơn 600 tỷ đồng 'bốc hơi' trăm tỷ giá trị

Bức tranh tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) ghi nhận diễn biến tiêu cực khi doanh nghiệp bất động sản này bất ngờ báo lỗ lớn.

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu thuần tăng 15,24% so với cùng kỳ, đạt 4,45 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm giá vốn, lợi nhuận gộp được cải thiện, đạt 610,5 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 kinh doanh dưới giá vốn.

Tuy nhiên, quy mô doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản còn quá nhỏ, không đủ bù đắp gánh nặng từ hoạt động tài chính – trụ cột mới của Lideco trong thời gian gần đây. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu tài chính sụt giảm cùng với việc phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư khiến chi phí tài chính tăng mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh quý III.

Cụ thể, doanh thu tài chính trong quý giảm 93,98%, từ 57,65 tỷ đồng (quý III/2025) xuống còn 3,47 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng gần 9 lần so với cùng kỳ, lên 75,84 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2026, giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của Lideco đạt hơn 605 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với mức 478 tỷ đồng đầu năm. Báo cáo tài chính quý III cho thấy doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng cho danh mục này, tương đương khoảng 16% giá trị đầu tư.

Cổ phiếu TCH là khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Lideco, với hơn 23,5 triệu đơn vị, có giá gốc 311,12 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 39 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Bên cạnh đó, Lideco đang nắm giữ hơn 3,9 triệu cổ phiếu PAN với giá gốc 91,41 tỷ đồng, đi kèm khoản dự phòng gần 18 tỷ đồng. Đối với hơn 2,9 triệu cổ phiếu HHS, giá trị đầu tư ghi nhận ở mức 42,2 tỷ đồng, trong khi khoản dự phòng là 15 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, DXP là mã cổ phiếu duy nhất trong danh mục không phải trích lập dự phòng. Lideco đầu tư hơn 31 tỷ đồng vào 2,42 triệu cổ phiếu DXP, với giá trị hợp lý ghi nhận trên báo cáo tài chính đạt hơn 32,9 tỷ đồng.

Áp lực trích lập dự phòng là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Lideco xuống mức âm 76,61 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 12,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trước đó, lần gần nhất doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ là quý IV/2024, với mức lỗ 48 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Lideco đạt 13,66 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,35% so với mức 13,48 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm hơn 55%, còn 40,44 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh lên 76,76 tỷ đồng do áp lực trích lập dự phòng chứng khoán.

Kết quả, Lideco ghi nhận khoản lỗ sau thuế lũy kế 9 tháng là 55,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng.

Năm 2026, Lideco đặt mục tiêu tổng doanh thu 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, đặc biệt là khoản lỗ lớn trong quý III, doanh nghiệp đang cách khá xa các mục tiêu đã đề ra.

Về hoạt động kinh doanh bất động sản, Lideco hiện ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 888 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với đầu năm. Phần lớn giá trị này là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án, gồm Khu đô thị mới Dịch Vọng với 594 tỷ đồng và dự án nhà ở xã hội OXH-01 thuộc khu đô thị các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) với 261 tỷ đồng. Mức tăng hàng tồn kho chủ yếu đến từ chi phí gia tăng tại hai dự án này.

Ở phía nguồn vốn, một điểm đáng chú ý là Lideco tiếp tục gia tăng nợ vay ngắn hạn, lên hơn 215,8 tỷ đồng. Con số này cao gấp 15 lần so với đầu năm và tăng khoảng 30% so với thời điểm cuối quý II/2026.