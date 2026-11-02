Mr Pips: Tiến sĩ, thạc sĩ chơi chứng khoán trên sàn thật cũng lỗ

Sáng nay, ngày làm việc thứ 7 tại TAND Hà Nội, trong 188 bị cáo, Phó Đức Nam (Mr Pips) là người nhận được nhiều câu thẩm vấn nhất từ các luật sư.

Vẫn như phiên làm việc trước, Nam không chối tội song đề nghị HĐXX làm rõ hai vấn đề lớn: Dòng tiền của các nhà đầu tư "chảy đi đâu, về đâu" và "ai mới thực sự là người bị lừa đảo".

Nam khai trước năm 2019 khi làm phiên dịch tại sàn GKFX chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng. Sau đó, anh ta sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ Isik Uran rồi về nước làm các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Nam khẳng định không phải là "ông chủ" thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho Uran, hưởng lợi nhuận 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.

Tại hệ thống của Nam, bộ phận sale chỉ nhận được hoa hồng trên số tiền khách nạp lần đầu. Đây cũng là nhóm gây ra thua lỗ đầu tiên cho khách hàng. "Còn 'gây sát thương lớn nhất' cho nhà đầu tư là nhóm chăm sóc khách hàng và nhóm này cũng được hưởng lợi nhuận cao nhất", Nam khai.

Theo Nam, nhà đầu tư trên sàn của anh thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Đây không phải sân chơi dành cho họ. Hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền anh ta cũng không có bằng cấp, kiến thức.

Cho rằng không phải chỉ chơi ở sàn ảo của mình mới thua lỗ, Nam nói: "Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%".

Phó Đức Nam bị dẫn giải đến tòa, sáng 2/11. Ảnh: Ngọc Thành

Mr Pips khai không độc quyền sàn lừa đảo

"Chắc chắn bị cáo không độc quyền các sàn này tại Việt Nam mà có nhiều bên cùng làm. Khi chưa bị bắt, bị cáo còn từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự", Nam phân trần và nói thêm từ khi nhóm anh bị bắt đến bây giờ, các sàn vẫn đang hoạt động trên thị trường.

"Cánh tay phải" của Nam là Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khai tại phiên tòa sáng nay cũng cho rằng "không độc quyền các sàn". Nhóm Nam, Ngọ chỉ được Uran giao cho quản lý một nhánh, bên cạnh các sàn khác nhau.

Với vai trò chủ mưu, Nam bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Song trước tòa, Nam đề nghị HĐXX phải làm rõ ai mới thực sự là bị hại trên các sàn của bởi thấy nhiều người rất lạ.

Nam cho rằng để "được" là bị hại, phải có 2 yếu tố quan trọng. Đó là mở tài khoản bằng ID của nhóm Nam, Ngọ và được bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn, thúc giục nạp tiền, đặt lệnh.

Khi nhận tiền đầu tư của bị hại, nhóm của Nam cho mở tài khoản tại 4 công ty trung gian thanh toán là Ngân lượng, Bigpay, Autopay và 9Pay. Thế nhưng, Nam cho hay đây là các cổng trung gian nên tiền từ đây có thể đổ vào sàn của anh và cũng có thể chảy đi các giao dịch khác.

Bị cáo đề nghị phải làm rõ toàn bộ dòng tiền chảy qua các cổng này, đặc biệt là 9Pay. "Cáo buộc phải chịu trách nhiệm toàn bộ 920 vụ lừa đảo thì oan quá. Có sàn bị cáo không làm mà vẫn bị quy kết là lừa đảo", Nam nói và mong HĐXX cân nhắc kỹ về số tiền lừa đảo "có sai sót nghiêm trọng này".

Trong vụ án này, chỉ có ông chủ của Ngân lượng là Shark Bình bị xét xử. Bào chữa cho Nam, luật sư Lê Thị Hồng Vân cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đề nghị phải khởi tố thêm người đại diện của Autopay, 9Pay.

Lê Khắc Ngọ khai tại tòa. Ảnh: Hoàng Giang

Xin sớm được bán các siêu xe 'cho được giá'

Vụ án này có một kỷ lục là số tài sản bị thu giữ, phong tỏa với tổng hơn 5.000 tỷ đồng, theo ước tính của cơ quan điều tra. Trong đó có nhiều xe sang, vàng, tiền mặt, kim cương của Nam và Ngọ.

Khi bắt giữ Nam cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm trong căn hộ trị giá 28,5 tỷ đồng tại chung cư cao cấp ở TP HCM, công an thu nhiều tài sản khác có giá trị cao. Trong đó có 94 kg vàng và 44,8 tỷ đồng tiền mặt (khoảng 90 kg nếu ở mệnh giá 500.000 đồng); hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục sổ đỏ...

Cuối năm 2024, khi khám xét 2 căn hộ hạng sang của Mr Hunter và vợ Ngô Thị Thêu công an phát hiện và thu giữ hàng chục chồng tiền mặt tổng trị giá khoảng 19 tỷ đồng, hơn 129.000 USD cùng 6 miếng vàng. Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một "kho báu ngầm" gồm 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Sáng nay, Nam một lần nữa nhắc lại việc "xin tự nguyện nộp lại toàn bộ bất động sản, nhà đất, tiền, vàng đã bị kê biên để khắc phục hậu quả".

Tuy nhiên, Nam đề nghị HĐXX cho anh ta và Ngọ sớm bán các ôtô siêu xe để có tiền khắc phục, bởi đánh giá đây là nhóm tiêu sản, bán "càng sớm càng được giá".

Anh ta cũng đề nghị HĐXX cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia về khắc phục.

Với bạn gái, Nam khai chưa bao giờ kể về công việc. Có lần cô hỏi "anh làm gì mà nhiều tiền thế" nhưng Nam "chỉ cười chứ không trả lời". Các rắc rối pháp lý, Nam chưa một lần kể.

Về các tài sản, Nam giao hay đưa gì thì bạn gái chỉ việc cất đi. "Tất cả tài sản đều do bị cáo chỉ đạo chứ Tâm chưa bao giờ lấy tiền đi tiêu hay làm gì vượt quá giới hạn về tiền bạc", Nam nói.

Phiên tòa đang tạm nghỉ, sáng 4/11 bắt đầu phần tranh luận.