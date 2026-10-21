Ông Phạm Nhật Vượng đứng TOP 1 người có khối tài sản tăng nhiều nhất thế giới trong 24 giờ

Thị trường chứng khoán phiên 21/10 ghi nhận diễn biến tích cực tại nhiều cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup và doanh nghiệp có liên quan đến gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đà tăng đồng loạt của các mã này góp phần đẩy giá trị tài sản của các thành viên gia đình ông tăng mạnh.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes được cập nhật trong ngày 21/10, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 34,8 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD, tương đương 7,14%.

Đáng chú ý, với mức tăng này, ông Phạm Nhật Vượng đang dẫn đầu danh sách những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày của Forbes.

Theo bảng thống kê của Forbes, mức tăng 2,3 tỷ USD của ông Phạm Nhật Vượng đứng trên nhiều tỷ phú lớn khác trong danh sách.

Warren Buffett (Cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway) và Larry Ellison (Giám đốc công nghệ (CTO) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn phần mềm nổi tiếng Oracle Corporation) cùng ghi nhận mức tăng khoảng 2 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của Michael Dell (Giám đốc điều hành (CEO) của Dell Technologies) tăng 1,8 tỷ USD và Thomas Peterffy (người sáng lập kiêm Chủ tịch của Interactive Brokers) tăng 1,7 tỷ USD.

Sau phiên giao dịch, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng bỏ xa ông Jay Y. Lee - Chủ tịch Samsung, người xếp thứ 82 với 28,7 tỷ USD. Đáng nói, tài sản ông Phạm Nhật Vượng nhiều hơn Chủ tịch Samsung tới 6 tỷ USD. Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba hiện sở hữu khoảng 26 tỷ USD, thấp hơn ông Vượng hơn 8 tỷ USD.

Diễn biến này có liên quan trực tiếp tới sự bứt phá của nhóm cổ phiếu mà ông Vượng và gia đình có lợi ích sở hữu.

Trong phiên 21/10, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng hết biên độ, đóng cửa tại 223.600 đồng/cổ phiếu.

Cùng với VIC, VHM của Vinhomes tăng 6,92%, lên 61.800 đồng/cổ phiếu. VRE của Vincom Retail tăng 6,42%, còn VPL của Vinpearl tăng 3,73%.

Đà tăng mạnh của các cổ phiếu này giúp vốn hóa thị trường của những doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup được cải thiện đáng kể, đồng thời tác động trực tiếp tới giá trị tài sản được Forbes tính toán đối với các cổ đông lớn.

Không dừng ở nhóm cổ phiếu Vingroup, LPB của LPBank cũng có một phiên giao dịch tích cực khi tăng 4,76%, lên 39.650 đồng/cổ phiếu.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ gần 9,86% vốn tại LPBank, tương đương hơn 294,5 triệu cổ phiếu. Với mức tăng 1.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 21/10, giá trị thị trường của lượng cổ phiếu này tăng khoảng 530 tỷ đồng, giả định tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Diễn biến cổ phiếu trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong phiên giao dịch ngày 21/10. Biểu đồ: FireAnt

Gia đình ông Vượng cùng hưởng lợi từ đà tăng cổ phiếu

Không chỉ tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, hai thành viên khác trong gia đình cũng ghi nhận mức gia tăng đáng kể theo bảng xếp hạng Forbes.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng và Phó Chủ tịch Vingroup, hiện sở hữu khoảng 3,9 tỷ USD, tăng 286,9 triệu USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương và cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, có tài sản khoảng 2,8 tỷ USD, tăng thêm 201,6 triệu USD.

Tính chung, tài sản của ba thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 41,5 tỷ USD, tăng gần 2,8 tỷ USD so với trước đó theo dữ liệu Forbes.