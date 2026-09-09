Loạt cổ phiếu đáng chú ý trước thềm nâng hạng FTSE

Theo kế hoạch, đợt 1 nâng hạng dự kiến bắt đầu ngày 21/9 với tỷ trọng 10%, kỳ vọng thu hút dòng vốn thụ động.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia tập trung chỉ ra những cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng rõ ràng, định giá hợp lý và hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố hỗ trợ.

Các chuyên gia nhận định, VN-Index dự kiến dao động tại 1.800-1.900 điểm trong tháng 9. Ảnh: AI

HPG, VCB được đánh giá cao, nhiều cổ phiếu hưởng lợi từ nâng hạng

Báo cáo chiến lược từ SHS Research lẫn SSI Research đều chung nhận định HPG và VCB là hai mã được đánh giá cao với mức giá mục tiêu cụ thể. Với HPG, SHS đặt giá mục tiêu 31.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 41,8% so với mức 21.850 đồng tại ngày 8/9.

Luận điểm chính là hoạt động xây dựng trong nước phục hồi, giá bán thép cải thiện từ tháng 4 giúp biên lợi nhuận tốt hơn nhờ lợi thế tồn kho, cùng việc vận hành toàn bộ dự án Dung Quất 2. Doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ chính sách áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc.

SSI đưa ra mức tham vọng hơn ở 32.700 đồng, tương ứng upside khoảng 51,7%. Theo SSI, lợi nhuận của HPG có thể tăng gần 70% trong năm 2026 nhờ Dung Quất 2, các biện pháp chống bán phá giá bổ sung và nhu cầu xây dựng tăng ở cả mảng hạ tầng lẫn dân dụng.

Danh mục cổ phiếu được SHS Research khuyến nghị. Trích nguồn: Báo cáo chiến lược SHS Research.

Trong khi đó, VCB cũng nhận được đánh giá tích cực từ cả hai đơn vị. SHS đặt giá mục tiêu 74.550 đồng (upside 28,3%), nhấn mạnh chất lượng tài sản và quản trị rủi ro với tỷ lệ nợ xấu 0,61%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 279%. SSI đưa giá mục tiêu lên 81.700 đồng (upside khoảng 40,9%), kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trên 20%, trong khi chất lượng tài sản tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành.

Cả hai đơn vị đều cho rằng VCB là lựa chọn an toàn trong môi trường biến động nhờ nền tảng vững chắc và định giá đang ở vùng chiết khấu so với lịch sử.

Ngoài HPG và VCB, VPB và SSI cũng nằm trong danh mục khuyến nghị của SHS đồng thời thuộc nhóm cổ phiếu ưa thích của SSI. Câu chuyện hưởng lợi từ nâng hạng gắn trực tiếp với triển vọng dòng vốn ngoại và thanh khoản thị trường cải thiện.

Bên cạnh các mã được cả hai bên chọn, SHS dành đánh giá tích cực cho nhóm doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng riêng.

MWG được đặt giá mục tiêu 94.000 đồng, tương ứng upside 30%. Động lực đến từ tăng trưởng thị phần bán lẻ điện tử, sự mở rộng của chuỗi Bách Hóa Xanh và khả năng kiểm soát chi phí tốt. Kế hoạch IPO Điện Máy Xanh trong năm 2026 được kỳ vọng trở thành chất xúc tác quan trọng cho cổ phiếu.

MBB có giá mục tiêu 24.800 đồng (upside 23%). Ngân hàng đang hưởng lợi từ tín dụng mở rộng và NIM cải thiện. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 20.188 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. SHS đánh giá chất lượng tài sản vẫn trong tầm kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu 1,45%.

ACB được đặt giá mục tiêu 26.000 đồng (upside khoảng 16,5%). Đơn vị này duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, NIM cải thiện trong quý 2, trong khi tiếp tục tăng trích lập để mở rộng bộ đệm dự phòng. Chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần với tỷ lệ nợ xấu 1,03%.

PHR có giá mục tiêu 74.000 đồng (upside 19,3%). Câu chuyện đầu tư gắn với triển vọng giá cao su thế giới duy trì ở vùng cao và khả năng ghi nhận lợi nhuận từ bồi thường, thanh lý vườn cây cao su. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch chia cổ tức hấp dẫn.

Danh mục cổ phiếu được các chuyên gia từ SSI Research ưa thích. Trích nguồn: báo cáo chiến lược SSI Research

Danh mục của SSI được chia theo các chủ điểm đầu tư cụ thể. Ở nhóm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt, SSI lựa chọn HT1 và PVT. HT1 hưởng lợi từ sản lượng tiêu thụ xi măng phục hồi mạnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

PVT được hỗ trợ bởi mặt bằng giá cước thuê tàu định hạn và giao ngay ở mức cao, kết hợp việc mở rộng đội tàu trong bối cảnh nguồn cung vận tải còn hạn chế do căng thẳng địa chính trị.

Bệ đỡ từ chính sách tiền tệ và sức khỏe nội tại của khối doanh nghiệp

Ở nhóm hưởng lợi từ nâng hạng thị trường, SSI chọn SSI, MCH, VHM, VRE, BID và FPT. FPT có giá mục tiêu 87.000 đồng (upside khoảng 20%). SSI kỳ vọng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 15% trong năm 2026, nhờ mở rộng thị trường nước ngoài và nhu cầu chuyển đổi số, AI từ khu vực công cũng như doanh nghiệp trong nước.

MSN được đặt giá mục tiêu 101.000 đồng (upside khoảng 47%). Luận điểm chính là việc chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức mang lại lợi ích cho chuỗi WinMart, trong khi giá vonfram cao tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận mảng khai khoáng.

Nhóm có tỷ suất cổ tức hấp dẫn gồm DPR, BMP và TNG. Đây là những mã được SSI ưu tiên trong chiến lược luân chuyển dòng tiền sau khi lực hỗ trợ từ dòng vốn thụ động của sự kiện nâng hạng giảm dần. BMP đặc biệt được chú ý với tỷ suất cổ tức khoảng 10%, cùng triển vọng lợi nhuận quý 3 tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.

Điểm chung trong hai báo cáo là không đặt cược vào đà tăng đồng loạt của VN-Index, mà ưu tiên những doanh nghiệp có câu chuyện lợi nhuận rõ ràng và định giá hợp lý. SHS cho rằng dù thị trường duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn, mức độ phân hóa đang khá lớn. Cơ hội tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, chất lượng tốt và có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung.

SSI nhấn mạnh sau khi lực hỗ trợ ban đầu từ dòng vốn thụ động suy giảm, dòng tiền nên được luân chuyển sang những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận vững chắc, lượng tiền mặt ròng cao, tỷ suất cổ tức hấp dẫn và các cổ phiếu mang tính phòng thủ.

Vì vậy, tháng 9 không được hai đơn vị nhìn nhận như giai đoạn thích hợp để gia tăng tỷ trọng bằng mọi giá.

FTSE có thể tạo cú hích ngắn hạn, nhưng yếu tố quyết định giá cổ phiếu về dài hạn vẫn là khả năng chuyển hóa tăng trưởng kinh tế thành tăng trưởng lợi nhuận thực chất.

Với nhà đầu tư, cơ hội nằm ở việc chọn đúng doanh nghiệp, chờ mức định giá phù hợp và phân biệt rõ giữa động lực tăng giá ngắn hạn từ dòng tiền với nền tảng tăng trưởng bền vững.