Từ vụ Shark Bình, nhìn lại loạt lùm xùm của các “cá mập” ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam

1. Shark Khải – Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk

Ông Hoàng Khải từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là 1 trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1.

Ông Hoàng Khải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khải Silk từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1. Doanh nhân Hoàng Khải được biết đến là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 tại Hà Nội nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm tới vài triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2017 – thời điểm Shark Tank mùa 1 ghi hình, ông Khải dính vào vụ gian lận "hàng Tàu - nhãn Việt". Điều này khiến sự xuất hiện của ông tại chương trình đầu tư khởi nghiệp phải chấm dứt trước khi lên sóng.

Khi đó, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành và kết luận, "đế chế" Khaisilk có nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu vi phạm hình sự. Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội từ cuối năm 2017 để mở rộng điều tra.

Vụ bê bối này đã đánh sập hoàn toàn thương hiệu lụa Khaisilk nổi tiếng một thời. Ông Hoàng Khải cũng im hơi lặng tiếng kể từ đó đến nay.

2. Shark Thủy - Chủ tịch Egroup

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm cũng tham gia Shark Tank Việt Nam 3 mùa đầu tiên, từ năm 2017 đến năm 2019.

Nhiều triệu USD đã được bơm vào các dự án, nhưng hầu hết không có kết quả gì, đặc biệt sau 2 năm Covid. Thành công lớn nhất của Shark Thủy có lẽ là xây dựng được chuỗi trung tâm tiếng Anh lớn nhất Việt Nam là Apax English và EnglishNow.

Ngày 25/3/2024, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Thủy. Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy - chủ tịch Tập đoàn Egroup. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 12/2024, Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

3. Shark Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Việt Nam

Giữa năm 2019, thông tin ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo tham gia Chương trình Shark Tank mùa 3 phủ kín các mặt báo với gương mặt một doanh nhân trẻ trung, năng động… và quan trọng hơn là “từ 2 bàn tay trắng để làm nên hãng tivi “Made in Vietnam” có tên Asanzo. Đây là là tập đoàn từng “làm mưa làm gió” ở lĩnh vực điện máy, điện lạnh giá rẻ.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Shark Tank mùa 3 đã phát thông báo ông Phạm Văn Tam không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò là nhà đầu tư khách mời.

Khi đó Shark Tam dính lùm xùm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Asanzo. Cụ thể, tháng 6/2019, Asanzo rơi vào khủng hoảng khi các sản phẩm của công ty bị “phanh phui” là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam chất lượng cao.

Asanzo bị cáo buộc là nhập khẩu hàng hóa, linh kiện có xuất xứ Trung Quốc rồi về nước thay nhãn hàng hóa hoặc lắp ráp đơn giản, sau đó dán nhãn “Asanzo” có xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang nước thứ 3.

Ngày 23/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam về tội trốn thuế. Đến nay, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Văn Tam về 2 tội buôn lậu và trốn thuế.

4. Shark Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech

Shark Bình đang vướng ồn ảo về dự án tiền số AntEX.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech là một “cá mập” trong lĩnh vực công nghệ. Mới đây Shark Bình gây chú ý khi nói về dự án tiền số AntEX và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lý do là AntEX gắn liền với tên tuổi của Shark Bình và để lại nhiều tai tiếng sau khi lên sàn.

Ra mắt tháng 9/2021, AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Khi đó, ông Bình dành nhiều lời khen cho AntEx. Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

4 năm sau khi dự án “sập”, Shark Bình mới lên tiếng, nói bản thân bị nhà phát triển lừa khi coin giảm hàng chục lần.

Vị doanh nhân còn khẳng định 99% dự án tiền số đều thất bại, không có ứng dụng thực tế, tích cực cho cuộc sống. Trong đó, thị trường này rủi ro vì hoàn toàn bị điều khiển bởi người làm kỹ thuật, nắm giữ các key (chìa khóa). Ngoài ra, có nhiều hành vi thao túng phía sau.

Chiều 29/9, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX. Đồng thời, vị doanh nhân này hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án.

Ngay trong đêm cùng ngày, tài khoản Facebook của ông Bình đăng bài tố ngược lại. Chủ tịch NextTech khẳng định một người tên LVL (CTO AntEX, Next Tech) là nhân vật đứng sau cú “úp bô”, khiến nhà đầu tư thiệt hại.

5. Shark Phú – Chủ tịch Tập đoàn SUNHOUSE

Shark Nguyễn Xuân Phú

Tập 2 chương trình Shark Tank Vietnam mùa 4, Shark Nguyễn Xuân Phú khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa với phát ngôn liên quan đến phụ nữ, chọn đầu tư vì nữ CEO có nhan sắc xinh đẹp.

Theo đó, CEO Nguyễn Thị Thu Hằng đã đến kêu gọi các shark đầu tư 1,5 tỷ cho 1% cổ phần dành cho sản phẩm xe điện trợ lực nguyên chiếc, sử dụng "năng lượng xanh" - pin lithium và các vật liệu thân thiện với môi trường.

Sau khi trình bày phần kêu gọi vốn, nữ CEO đã đố các shark về đặc điểm trong chiếc xe cô sử dụng. Lập tức Shark Phú đáp: “Anh chỉ mãi nhìn em nên chẳng thấy gì đặc biệt ở chiếc xe cả”.

Ngay sau đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều và cho rằng việc “thả thính”, bỡn cợt với một thí sinh đầu tư trong một chương trình về kinh doanh là hoàn toàn không phù hợp.

Rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình, phản đối những ngôn từ mà các nhà đầu tư dành cho nữ CEO. Tuy vậy, cũng có luồng ý kiến cho rằng nhiều người đang làm quá vấn đề.

Bên cạnh lùm xùm về phát ngôn, trước đó, tháng 6/2019, Tập đoàn SUNHOUSE bị người tiêu dùng nghi ngờ nhập hàng Trung Quốc đội lột hàng Việt do một hình ảnh về sản phẩm nồi cơm điện của hãng này lan truyền trên mạng.

Theo hình ảnh, sản phẩm nồi cơm điện của Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE được đặt tại bảng giá của siêu thị Co.op Mart dán logo hàng Việt Nam chất lượng cao, nhưng ở dưới lại ghi xuất xứ Trung Quốc.

Hình ảnh đã nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao dư luận, bởi trước đó, nhiều người vẫn nghĩ rằng, sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy SunHouse Việt Nam.

Ngay sau đó, Tập đoàn SUNHOUSE chính thức phát đi thông báo về các thông tin liên quan đến sản phẩm của công ty là hàng Việt Nam hay Trung Quốc.

Tập đoàn SUNHOUSE cho biết, đây là một sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền của Công ty TNHH Sản xuất Đồ gia dụng SUNHOUSE – sở hữu 100% vốn bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE.

Bên cạnh đó, sản phẩm Nồi cơm điện SUNHOUSE SHD8602 được Quatest 1 - Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1 trực thuộc Bộ khoa học công nghệ đánh giá chứng nhận theo Phương thức 5, quy định tại Phụ lục 2 thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Tập đoàn SUNHOUSE khẳng định, sản phẩm Nồi cơm điện SUNHOUSE SHD8602 được sản xuất tại Việt Nam và được kiểm soát theo quy chuẩn kỹ thuật số 4:2009/BKHCN.

Về việc siêu thị ghi “nhầm” xuất xứ trên bảng giá, tập đoàn này đã có công văn chính thức gửi sang đối tác kinh doanh yêu cầu đính chính thông tin về xuất xứ sản phẩm.