Kinh tế 24h: Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream

Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream

Ngày 6/10/2025, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông báo đã nhận đơn tố giác liên quan đến dự án tiền số AntEx. Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý nghiêm sau khi dư luận và báo chí phản ánh nhiều người mất tiền khi tham gia dự án này. Vụ việc gây xôn xao khi Chủ tịch NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), và đội ngũ phát triển AntEx tố cáo lẫn nhau.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan đã tiếp nhận đơn tố giác từ ông L.N.H. (Ninh Bình) về thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) khi đầu tư vào AntEx. Công an TP Hà Nội cam kết xử lý đúng quy định, không có vùng cấm hay ngoại lệ.

Cùng ngày, Shark Bình tổ chức livestream trên Fanpage cá nhân với chủ đề “Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn”. Buổi phát sóng thu hút hơn 5.000 lượt xem cùng lúc và lượng tương tác cao. Trong livestream, ông chia sẻ kinh nghiệm 24 năm khởi nghiệp, kể về những lần suýt phá sản, nhưng không đề cập trực tiếp đến vụ AntEx.

Vụ việc AntEx và những lùm xùm liên quan đang khiến dư luận chú ý, đặc biệt khi Shark Bình, một doanh nhân nổi tiếng, bị kéo vào tâm điểm tranh cãi. Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra để làm rõ các cáo buộc và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Bắt giữ gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam

Ngày 6/10/2025, Cục Hải quan cho biết Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động các nhãn hiệu (iPhone, OPPO, HONOR) và 2.550 đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh. Các vụ việc được thực hiện bởi Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3, Phòng Thu thập thông tin tình báo và hải quan cửa khẩu các tỉnh.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T, hải quan phát hiện 88 điện thoại nghi đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ. Công ty bị phạt 33,3 triệu đồng và tịch thu tang vật. Tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, lô hàng của Công ty TNHH MTV B.P.G khai báo là “lưới đánh cá” nhưng thực tế chứa 2.540 điện thoại nghi đã qua sử dụng và 2.550 đôi giày trẻ em giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, Adidas. Tương tự, lô hàng của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK, khai báo là “quần áo vải tổng hợp”, nhưng kiểm tra phát hiện 2.360 điện thoại nghi đã qua sử dụng.

Các điện thoại và giày bị thu giữ đều nghi ngờ nhập lậu, không đúng khai báo hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Hiện, Cục Hải quan đang tiếp tục xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật. Các vụ bắt giữ này cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu quốc tế.

Cổ phiếu Vimedimex bị tạm ngừng giao dịch

Cổ phiếu VMD của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tạm ngừng giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, dù đã bị cảnh báo trước đó. Vimedimex không công bố biện pháp khắc phục, khiến cổ phiếu có nguy cơ bị đình chỉ giao dịch. Công ty từng xin hoãn công bố báo cáo đến 28/10/2025 vì tranh chấp công nợ, khoản vay, doanh thu và giao dịch nội bộ từ 2021-2022. Đại hội đồng cổ đông cũng không thông qua báo cáo tài chính 2022, yêu cầu kiểm toán lại.

Sau thông báo, cổ phiếu VMD giảm sàn hai phiên liên tiếp, đóng cửa tại 17.950 đồng/cổ phiếu, trái ngược với ba phiên tăng trần trước đó. Thành lập năm 1984, Vimedimex từng là nhà phân phối dược phẩm lớn với hơn 400 sản phẩm thuốc nhập khẩu, 233 thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, và hệ thống phân phối tại 34 tỉnh thành. Công ty cũng sở hữu nhà máy Vimedimex 2 sản xuất thuốc.

Từ 2021, Vimedimex đối mặt biến động lớn khi cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị truy tố và phạt tù liên quan đến vụ đấu thầu đất ở Đông Anh, Hà Nội. Kết quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng: năm 2023, doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng (giảm 65%), lợi nhuận sau thuế 23,5 tỷ đồng (giảm 25%). Các số liệu 2022 và 2024 chưa được cổ đông thông qua.

Gần đây, Vimedimex góp 50% vốn thành lập Vimexchange (vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng), hoạt động trong tài chính, bất động sản. Chứng khoán Hòa Bình và Vimedimex 2 cũng là cổ đông của Vimexchange.