U23 Việt Nam chiến thắng, vì sao thủ thành Trung Kiên vẫn không vui?

Chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy khát chiến thắng mạnh mẽ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn chiến đấu và tìm ra những cách khác nhau để có được thắng lợi cuối cùng.

Riêng với thủ môn Trần Trung Kiên, chiến thắng thôi chưa đủ. Trong mọi trận đấu anh còn đặt ra mục tiêu cho cá nhân mình: giữ sạch lưới. Đó là lý do lúc rời khỏi Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium sau trận thắng U23 UAE, thủ thành sinh năm 2003 lắc đầu, nói rằng anh buồn vì không hoàn thành nhiệm vụ. "Tôi buồn. Dù đội giành chiến thắng 3-2 nhưng vẫn buồn", Trung Kiên chia sẻ với nụ cười hiền.

Trong trận tứ kết, U23 UAE tung ra 13 cú sút nhưng chỉ 3 trong số đó trúng đích. 1 bị Trung Kiên cản phá thành công, còn 2 đi vào lưới, sau các tình huống đánh đầu cận thành. Những cú đánh đầu này có thể đánh bại mọi thủ môn và Trung Kiên hoàn toàn không có lỗi. Mặc dù vậy, là một người luôn theo đuổi các tiêu chuẩn cao, anh vẫn nghĩ rằng bản thân nên làm tốt hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thủ môn Trung Kiên đang là người gác đền hàng đầu của giải đấu. Sau 4 trận đã bắt chính, anh hiện có 12 pha cứu thua xuất sắc, nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác, đồng thời giữ sạch lưới 2 trận và chỉ nhận 3 bàn thua. Ngoài phản xạ nhạy bén, thủ môn của HAGL cũng gây ấn tượng với kỹ năng dùng chân và khả năng chỉ huy, tổ chức hàng phòng ngự.

Ở trận bán kết sắp tới, thủ môn Trung Kiên hạ quyết tâm không để đối thủ tìm được mành lưới, qua đó giúp U23 Việt Nam tiếp tục chiến thắng và hướng đến mục tiêu cao nhất.