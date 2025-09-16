Thái Lan thiếu tiền tổ chức SEA Games 33

Hồi tháng 6, nội các Thái Lan phê duyệt khung ngân sách 2,055 tỷ baht để đăng cai SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. Bên cạnh đó, các đơn vị hành chính địa phương cũng có thể tham gia hỗ trợ kinh phí hoặc các hoạt động khác theo đề xuất từ ban tổ chức.

Nhưng tính đến 9/9, thời điểm SEA Games 33 còn 90 ngày là đăng cai, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee cho biết việc giải ngân chưa hoàn thiện.

Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee phát biểu tại lễ đếm ngược 90 ngày đến SEA Games 33, tại Bangkok, Thái Lan ngày 9/9/2025. Ảnh: SEA Games Thailand 2025

"Ngân sách SEA Games còn thiếu 459 triệu baht. Một phần trong số đó do Cục Ngân sách cắt giảm", ông Kongsak nói với truyền thông Thái Lan. "Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu khoản tiền này để đăng cai SEA Games, do có thêm môn thể thao, VĐV và chi phí hoạt động cao hơn".

Việc giải ngân bị ảnh hưởng có thể do những xáo trộn ở Chính phủ Thái Lan, trong đó Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong đã từ chức vào ngày 8/9.

Cục trưởng Kongsak cho biết ông tin tưởng bất kỳ ai lên thay ông Sorawong cũng sẽ hết mình vì SEA Games. SAT đã chuẩn bị tất cả thông tin cần thiết để báo cáo khi có vấn đề cấp bách, nhưng kế hoạch tổ chức vẫn diễn ra đúng tiến độ. Mọi công tác chuẩn bị được phối hợp với Cục Ngân sách, trong đó có việc thành lập ban tổ chức mới do thay đổi ở Chính phủ.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong (phải) khóc khi chia tay các thành viên trong Bộ vào ngày 8/9/2025. Ảnh: Khaosod

SEA Games 33 khai mạc vào ngày 9/12 và bế mạc ngày 20/12, được tổ chức ở ba thành phố là Bangkok, Songkhla và Chonburi. Khoảng 12.500 VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tranh tài tại 574 nội dung của 50 môn thể thao.

Thái Lan hướng tới giành ngôi nhất toàn đoàn lần đầu kể từ năm 2015. Ở bốn kỳ trước, các nước đứng nhất trên bảng tổng sắp huy chương lần lượt là Malaysia (2017), Philippines (2019) và Việt Nam (2021, 2023).

Thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Khunyingpatama cho biết để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các liên đoàn thành viên, cùng sức mạnh thống nhất của SAT. Mục tiêu thứ hai là vun đắp nhận thức và tinh thần dân tộc ở mỗi người dân Thái Lan. "Chúng tôi tin tưởng SEA Games 33 sẽ là đại hội ấn tượng và truyền cảm hứng cho các VĐV Đông Nam Á và thế giới", bà Khunyingpatama nói với Siam Sport.