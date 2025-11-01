Thể thao Brazil rúng động: Siêu VĐV thể hình qua đời vì mất chú mèo yêu quý

💔 Cái chết đầy ám ảnh của một nhà vô địch

Làng thể hình Brazil vừa đón nhận tin buồn: vận động viên Ricardo Nolasco Dos Santos, hay còn được biết đến với cái tên Kadu Santos, đã qua đời ở tuổi 31 sau một cơn đột quỵ. Theo chia sẻ từ mẹ anh, bà Iva Nolasco, bi kịch này xảy ra chỉ ít ngày sau khi chú mèo cưng Baki của anh qua đời - sự việc khiến Kadu suy sụp tinh thần nghiêm trọng.

Ricardo Nolasco dos Santos đã qua đời vào tuần trước tại bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil

Santos trút hơi thở cuối cùng vào tuần trước tại bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil. Anh từng là nhà vô địch thể hình 11 lần và 2 lần giành danh hiệu vô địch toàn năng tại giải đấu danh giá Muscle Contest.

Trên mạng xã hội Instagram, Santos sở hữu hơn 13.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những video tập luyện khắc nghiệt cùng lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể hình.

🏋️‍♂️ Từ đỉnh cao thể hình đến bi kịch đột ngột

Theo lời bà Iva, sau khi mèo Baki qua đời, Santos rơi vào trạng thái tổn thương tinh thần kéo dài một tuần. Đến ngày 4/10, anh bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, huyết áp tăng cao.

Kadu Santos bên chú mèo Baki

“Nó quyết định ra ngoài ăn tối với bạn gái và bạn bè để thư giãn một chút. Sau đó con trai tôi than đau đầu, bắt đầu co giật và rồi bị đột quỵ. Khi vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện tổn thương não tại vị trí xuất huyết”, bà Iva kể.

Santos sau đó hít phải chất dịch trong cơn co giật, dẫn đến nhiễm trùng phổi. Mẹ anh cũng tiết lộ, từ khi sinh ra, Kadu đã có van tim hai lá thay vì ba lá, khiến tim yếu dần khi phổi phải hoạt động quá sức.

Sau hai tuần chiến đấu trong bệnh viện, Kadu Santos không qua khỏi. Tang lễ của anh diễn ra ngày 21/10 vừa qua tại Novo Hamburgo, vùng ngoại ô Porto Alegre.

💍 Chuyện tình dang dở và nỗi đau của người ở lại

Tháng 7 vừa qua, Santos từng khiến khán giả xúc động khi quỳ gối cầu hôn bạn gái Sabrina Wollman sau 4 năm gắn bó. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2021.

Khoảnh khắc Kadu cầu hôn bạn gái Sabrina Wollman trên sân khấu tháng 7/2024

Sau khi Santos qua đời, Sabrina đăng dòng chia sẻ nghẹn ngào trên mạng xã hội: “Nếu em biết rằng kết thúc của chúng ta trong kiếp này lại như vậy, em vẫn sẽ làm tất cả một lần nữa, vì đó là bốn năm tuyệt vời nhất trong đời em - và em biết rằng anh cũng cảm nhận như vậy”.

Cô nhắc đến mèo Baki, như một sự an ủi cho bản thân và mẹ của anh: “Giờ em hiểu rằng Baki ra đi vì thế giới này không thể tồn tại nếu hai người không ở bên nhau”.

Sabrina khép lại lời nhắn bằng câu: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, tình yêu của em”.

Bạn thân kiêm đồng nghiệp thể hình Diego Wiegand đã dành lời tri ân xúc động: “Hôm nay, chắc chắn thiên đường đang chào đón anh. Santos là một người phi thường, một vận động viên và huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng trên hết là một con người đáng quý. Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt anh hôm nay. Tôi vẫn chưa thể tin được, nhưng anh đã để lại một di sản nơi trần thế này và mọi người sẽ mãi nhớ về anh, về con người mà anh từng là. Yêu anh, người anh em của tôi”.