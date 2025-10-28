Nàng thơ pickleball Huyền Berry vô địch khó tin, hot girl Kiều Trinh thắng 6 trận liền

🏆 Người đẹp nóng bỏng Huyền Berry nghẹt thở vô địch giải D-JOY

Ở nội dung KOLs tại giải Pickleball D-Joy Tour 2025 kết thúc cuối tuần vừa qua tại TP.HCM, hot girl Huyền Berry đã xuất sắc lên ngôi vô địch. Cô cùng người đồng đội Justin đã lội ngược dòng thắng nghẹt thở 15-14 sau khi đã bị dẫn đến 10-14.

Huyền Berry lên ngôi vô địch theo cách khó tin

“Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi giành chức vô địch theo cách kịch tính như vậy. Tôi và đồng đội đã liên tục động viên nhau rằng chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không bị tỉ số làm ảnh hưởng tâm lý và cố gắng đánh không lỗi. Tất cả mọi người có mặt đều bảy tỏ sự ngạc nhiên, không tin chúng tôi có thể ngược dòng vô địch”, Huyền Berry chia sẻ.

Vẻ đẹp nóng bỏng của người đẹp làng cầu lông và pickleball

Huyền Berry (tên thật là Nguyễn Thanh Huyền) là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng thể thao, đặc biệt là bộ môn cầu lông. Người đẹp sinh năm 2001 đã có đến 14 năm gắn bó với cầu lông, giành rất nhiều thành tích đáng kể, trong đó có 4 tấm HCV cấp tỉnh. Cô bắt đầu đến với pickleball từ cuối năm 2024 và có được một số thành tích nhất định nhờ nền tảng cầu lông của mình.

🥈 Hai hot girl Kiều Trinh và Cao Quyên giành ngôi á quân

Cũng tại cuối tuần vừa qua, hai người đẹp làng pickleball là Kiều Trinh và Cao Quyên đã giành ngôi á quân ở một giải đấu phong trào quy tụ nhiều hot girl cũng diễn ra tại TP.HCM. Tuy lần đầu kết hợp, bộ đôi này đã thắng liên tiếp 6 trận để vào chung kết. Đáng tiếc ở trận đấu cuối cùng, hai hot girl này để thua với cách biệt 8-11.

Hot girl Kiều Trinh lại về nhì

“Trình độ pickleball của các bạn nữ hiện nay tiến bộ rất nhanh, vì vậy tôi và đồng đội đã trải qua những trận đấu rất căng thẳng mới có thể giành chiến thắng. Mặc dù trước giải, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau nhưng đến lúc thi đấu, vẫn còn một số tình huống chưa có được sự ăn ý. Dù chỉ được hạng nhì, tôi vẫn rất vui với thành tích này. Tôi sẽ tập luyện nhiều hơn để cải thiện thành tích trong các giải đấu khác”, Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh cùng người đồng đội Cao Quyên

Kiều Trinh và Cao Quyên đều là những cô gái tài năng, xinh đẹp và sở hữu vóc dáng nóng bỏng của pickleball Việt Nam hiện nay. Nếu như Cao Quyên có nền tảng nhiều năm liền chơi cầu lông thì Kiều Trinh hầu như chưa từng chơi môn thể thao có vợt. Nhờ sự quyết tâm và chăm chỉ tập luyện, Kiều Trinh có sự tiến bộ đáng nể sau 1 năm gắn bó với pickleball. Tuy nhiên, hot girl này thường “có duyên” với ngôi á quân hơn là chức vô địch.