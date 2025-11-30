Tencent tăng phúc lợi nghỉ trưa giữa làn sóng 'thắt lưng buộc bụng'

Sau dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, buộc nhiều tập đoàn công nghệ cắt giảm nhân sự và phúc lợi từ cuối năm 2021. Tencent cũng không ngoại lệ.

Theo South China Morning Post, năm 2022, doanh thu tập đoàn lần đầu giảm theo quý, công ty sa thải khoảng 5.000 nhân viên (gần 5% nhân sự) và triển khai nhiều biện pháp thắt chặt chi tiêu. Cùng năm, Yahoo Finance ghi nhận Tencent ngừng phục vụ bữa sáng và bữa tối miễn phí cho lực lượng nhân sự hợp đồng tại một số văn phòng lớn, yêu cầu họ tự trả tiền ăn trong căn tin như một phần kế hoạch cắt chi phí khi tăng trưởng chững lại.

Tuy vậy, Tencent không cắt phúc lợi theo kiểu "trảm đồng loạt", mà giữ lại hoặc tăng cường các phúc lợi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là giờ nghỉ trưa. Trọng tâm được chuyển từ ưu đãi vật chất tốn kém như đồ ăn miễn phí cho một số nhóm nhân sự sang "phúc lợi mềm" dựa trên thời gian và không gian: giờ làm ngắn hơn, kiểm soát tăng ca và bố trí khu vực riêng để nhân viên có thể ngủ trưa tại văn phòng.

Khu vực nghỉ trưa của Tencent ở Thâm Quyến. Ảnh: Tencent.

Giống nhiều công ty công nghệ ở Trung Quốc, Tencent từng vận hành trong môi trường 996 - làm từ 9h đến 21h, 6 ngày/tuần - vốn bị chỉ trích là đẩy nhân viên vào tình trạng kiệt sức. Khi đó, nghỉ trưa chủ yếu mang tính tự phát: nhân viên tranh thủ gục đầu trên bàn, nằm co trên sofa hoặc tận dụng mọi bề mặt phẳng để chợp mắt vài phút trước khi quay lại với lịch làm kéo dài tới tối muộn.

Theo TechTechChina, bước ngoặt của Tencent đến từ giữa năm 2021. Tháng 6/2021, studio game Lightspeed & Quantum thuộc Tencent thông báo dừng 996, cấm làm thêm sau 21h các ngày trong tuần, yêu cầu toàn bộ nhân viên rời văn phòng lúc 18h mỗi thứ Tư (ngày được đặt tên "Wednesday Health Day") và chỉ cho phép làm cuối tuần khi có phê duyệt.

Đầu năm 2022, một số bộ phận thuộc WeChat Business Group ở Thâm Quyến bắt đầu thử mô hình 1065: làm từ 10h đến 18h, 5 ngày/tuần, nghỉ trọn hai ngày cuối tuần. Việc bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn giúp nhân viên tránh giờ cao điểm, giảm căng thẳng di chuyển và kéo dài khoảng nghỉ giữa ngày để có đủ thời gian ăn trưa rồi ngủ trưa ngắn trước khi quay lại bàn làm việc.

Không chỉ đổi khung giờ, Tencent cũng siết chặt cách quản lý tăng ca. Ở những nơi áp dụng 1065, nhân viên muốn ở lại sau 18h phải đăng ký và được khuyến nghị rời đi trước 22h, thay vì coi việc "làm tới khuya" là biểu tượng trung thành.

Song song đó, tập đoàn này đầu tư vào không gian nghỉ ngơi tại các văn phòng lớn. Trên trang giới thiệu nhân sự và phúc lợi, Tencent mô tả trụ sở ở Thâm Quyến, Thượng Hải... có khu vực thư giãn, ghế sofa, phòng yên tĩnh và một số "khu nghỉ ngắn" để nhân viên có thể chợp mắt trong giờ nghỉ trưa. Sau khi dùng bữa trưa trong căn tin, mọi người có thể quay về bàn làm việc hoặc vào phòng nghỉ riêng để ngủ 20-30 phút rồi tiếp tục công việc.

Khu vực nghỉ trưa của Tencent ở Quảng Châu. Ảnh: Tencent.

Tencent nhấn mạnh mô hình "lịch làm việc linh hoạt" và văn hóa đánh giá theo kết quả thay vì số giờ hiện diện, tạo điều kiện cho từng nhóm chủ động sắp xếp giờ nghỉ trưa, nghỉ giữa giờ theo đặc thù công việc. Một số chương trình nội bộ khuyến khích "thói quen nghỉ ngơi lành mạnh" như đi bộ nhẹ, kéo giãn, ngủ trưa ngắn. Từ chỗ chỉ là hành vi tự phát, giấc ngủ trưa dần được "nâng cấp" thành phúc lợi có cả thời gian lẫn hạ tầng bảo đảm.

Theo Value Added Tech, nhiều nhân viên thừa nhận việc chuyển từ 996 sang 1065 có thể khiến thu nhập giảm do mất tiền tăng ca, song đổi lại họ có thêm thời gian cho gia đình, sức khỏe và những giấc ngủ trưa bớt vội vã. Một số công ty Internet khác như ByteDance, Meituan, Kuaishou cũng rút ngắn giờ làm, áp dụng các biến thể như 1075 (10h-19h, 5 ngày/tuần) hoặc 965 (9h-18h, 5 ngày/tuần), thay vì giữ 996 như trước.