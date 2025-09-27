Cách nhân viên bán hàng nhận biết người giàu

Gần đây một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm khi đi cùng nhóm bạn đến cửa hàng cao cấp. Ngay lập tức, nhân viên bán hàng nhận ra người giàu nhất. Khi được hỏi, người này cho biết khác biệt lớn nhất là "cảm giác thong thả".

Nhiều người cho rằng nhận xét này cảm tính, song các chuyên gia khẳng định việc nhận biết khách hàng tiềm năng là có thật. Ngành bán lẻ xa xỉ biến nhân viên thành những nhà tâm lý học hành vi. Họ có thể phân biệt khách xem qua và khách thực sự mua chỉ trong vài giây, dựa trên những biểu hiện rất nhỏ.

Ảnh minh họa: Buzzfeed

Dưới đây là 6 dấu hiệu nhận biết một khách hàng giàu có hay một khách thông thường.

Kiểm tra giá trước

Người thực sự giàu hiếm khi nhìn giá trước. Họ quan sát món hàng từ đường may, trọng lượng, ánh sáng phản chiếu, rồi mới quan tâm giá. Người kiểm tra giá đầu tiên báo hiệu chi phí là yếu tố chính bạn quan tâm món hàng đó, chứ không phải chất lượng.

Chụp ảnh mọi thứ

Lấy điện thoại ra, chụp logo và các khoảnh khắc để đăng lên mạng xã hội. Với bạn, đó là ghi chép còn với nhân viên bán hàng đó là tín hiệu bạn đang tạo khoảnh khắc, chứ không thực sự mua.

Xử lý đồ cẩn trọng quá mức

Người thường cầm túi 3.000 USD như thủy tinh, di chuyển thận trọng, lộ vẻ sợ hãi. Khách giàu thoải mái đặt túi 5.000 USD lên ghế, đối xử với cashmere như cotton.

Công khai ý định

"Tôi chỉ xem thôi!", bạn lập tức nói khi có nhân viên nào đó tiếp cận. Người giàu thực sự không giải thích sự hiện diện của mình. Họ cảm thấy thuộc về nơi đó.

Vòng quanh khu giảm giá

Cơ thể bạn tự kéo về góc giảm giá. Dù không có ý định mua, bạn vẫn quanh quẩn chỗ đó. Sự hấp dẫn khu giảm giá cho thấy bạn đang giải toán "làm sao tiếp cận thế giới này trong giới hạn". Người mua thật sự đi khắp cửa hàng, chọn theo mong muốn, không săn khuyến mãi.

Ngôn ngữ cơ thể

Cơ thể bạn co lại, vai kéo vào, chiếm ít không gian hơn, sao cho ít bị chú ý. Khách thực sự thường mở rộng. Họ ngồi lên đồ, trải vật dụng khắp quầy, di chuyển với sự tự tin chủ sở hữu.

Nhưng các nhà tâm lý học khẳng định, những tín hiệu này chỉ quan trọng nếu bạn coi chúng quan trọng. Sự xa xỉ ở cấp cao nhất là không quan tâm người bán hàng nghĩ gì. Ngắm nhìn, xem đồ là hợp pháp, không ai có quyền đánh giá bạn. Đôi khi, quyền lực nhất là nhận ra bạn không cần bất cứ thứ gì họ đang bán.