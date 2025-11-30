Khai quật ngôi mộ cổ, tìm thấy "kho báu" bằng vàng quý giá

Ngôi mộ được phát hiện bất ngờ trong quá trình khai quật tại một khu định cư thời trung cổ ở Lamonzie-Saint-Martin, một thị trấn nhỏ ở tây nam nước Pháp. Khi các nhà khảo cổ học khai quật bên dưới các silo chứa đồ thời trung cổ, họ phát hiện một ngôi mộ bất thường, theo một tuyên bố ngày 24/11 từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Phòng ngừa Quốc gia Pháp (INRAP).

Nhà khảo cổ học đang lấy ra kho tiền xu được tìm thấy trong ngôi mộ thời La Mã. Những đồng tiền xu này có thể đã được cất giữ trong một chiếc ví. (Nguồn ảnh: Frédéric Prodeo/INRAP)

Việc khai quật ngôi mộ cho thấy đây là một "bustum", một hình thức tang lễ thời La Mã, trong đó người chết được hỏa táng trực tiếp trên mộ và sau đó được chôn cất ngay lập tức. Bustum hình chữ nhật có kích thước 2,2 x 1,05 mét và chứa đầy đồ tùy táng của người đã khuất.

Ở một góc của ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy một cốc gốm và một lọ thủy tinh trong suốt. Trong một nhóm đồ cúng khác, các nhà khảo cổ tìm thấy 10 đồng bạc và đồng, cùng với những tấm vàng nhỏ có thể đã được dùng để trang trí hoặc hộp đựng tiền xu. Một loạt tinh thể hình thoi cũng được phát hiện, cũng như một vật bằng sắt dài bị ăn mòn.

Kiểu chôn cất, đồ gốm và tiền xu cho thấy khu hỏa táng này có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba.

Ngoài ra, người ta còn tìm thấy gần hai chục đồ vật bằng vàng trong ngôi mộ, hai trong số đó có thể chứa đựng manh mối về chủ nhân của ngôi mộ.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một "bulla" có thể là một loại bùa hộ mệnh đặc biệt được trao cho trẻ em trai ở La Mã cổ đại 9 ngày sau khi chào đời và chúng đeo nó cho đến khi trưởng thành với tư cách công dân La Mã vào khoảng 16 tuổi. Và phần còn lại của một chiếc nhẫn vàng bị biến dạng do nhiệt độ của quá trình hỏa táng.

Ngôi mộ hỏa táng giàu có và được bảo quản tốt này đã đặt ra một số câu hỏi mà các nhà khảo cổ học sẽ cố gắng giải đáp thông qua các phân tích sâu hơn. Họ sẽ nghiên cứu những bộ xương người còn sót lại để cố gắng xác định giới tính và độ tuổi của người đã khuất. Họ cũng sẽ khai quật trong khu vực để tìm kiếm các ngôi mộ hoặc nhà ở khác có thể giúp họ hiểu lý do tại sao ngôi mộ chứa đầy hiện vật lại được đặt ở khu vực này của Pháp.