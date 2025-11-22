Bị nhân viên “thó” đến sập tiệm, chủ siêu thị mất trắng 7 tỷ đồng

Siêu thị “nuôi ong tay áo” và cái kết bị camera “lật mặt”

Nửa đầu năm 2021, bà Triệu đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và ông Cao đến từ Nội Mông (Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng mở một siêu thị tại Nội Mông. Ông Cao chịu trách nhiệm chính cho hoạt động hàng ngày của siêu thị.

Tuy nhiên, vào nửa cuối năm 2021, siêu thị đã phá sản do quản lý yếu kém và vì chồng của bà Triệu bị bệnh cần điều trị và chăm sóc dài ngày.

Trong quá trình kiểm kê và thanh lý tài sản, bà Triệu vô tình xem lại camera giám sát của siêu thị và phát hiện 16 nhân viên đã cấu kết với nhau, lén lút lấy hàng ra khỏi siêu thị, người nhà của những nhân viên này cũng tham gia. Ngoài ra, 13 nhân viên khác từ phía nhà cung cấp cũng góp mặt trong vụ việc này.

Bà Triệu đã cung cấp đoạn video giám sát của siêu thị cho cảnh sát. Bà cho biết, từ quản lý cửa hàng, thu ngân cho đến nhân viên kho đều dùng đủ mọi cách để trộm cắp. Ví dụ, họ quét mã một túi thịt bò khô trị giá 100 NDT (361.000đ) nhưng lại tính giá chỉ 0,5 NDT (1.800đ) theo dạng ưu đãi đặc biệt rồi tự ý mang nó ra khỏi siêu thị.

Một đoạn phim giám sát vào buổi sáng ngày 6/8/2021 cho thấy nhân viên thu ngân đã mở một hộp quà tặng cao cấp và nếm thử đồ ăn trong đó. Bà Triệu cho biết có quá nhiều video tương tự. Thậm chí, một số nhân viên sau khi nếm thử đã mang số đồ ăn còn lại về nhà. Trong vụ trộm cuối cùng, nhân viên thu ngân đã nhờ chồng đến siêu thị mua đồ và trả vỏn vẹn 1 NDT (3.600đ) cho số hàng trị giá lên đến 1.700 NDT (6,1 triệu đồng).

Kể từ khi bà Zhao đệ đơn kiện, tám nhân viên của siêu thị đã bị kết án vì tội trộm cắp, hầu hết đều được hưởng án treo.

Về vụ kiện tụng, bà Triệu buồn bã cho biết, việc hợp tác kinh doanh siêu thị đã khiến bà thiệt hại kinh tế hơn 2 triệu NDT (7,2 tỷ đồng). Những năm qua, bà cũng không làm được gì vì phải tập trung cho vụ kiện, bao gồm kiện nhân viên và đối tác kinh doanh họ Cao. Bản thân bà cũng đã tốn hàng trăm ngàn NDT để bảo vệ quyền lợi của mình. Dù là dân sự hay hình sự, mọi chuyện đều rất khó khăn, khiến bà kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.