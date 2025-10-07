Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Khách bức xúc vì nhân viên cho "ăn rác và nước bọt" và lời giải thích bất ngờ từ phía nhà hàng

Nhóm thực khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad tại một quán buffet Hà Nội, sau đó nhân viên quán đăng bài có nội dung mỉa mai “Ăn nước bọt với rác của tao có ngon không”.

Trên mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản N.K. kể lại trải nghiệm "nhớ đời" khi đi ăn tại một quán buffet ở phường Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo chia sẻ, nhóm của K. gồm 4 người, nhận xét "đồ ăn không ngon, thịt ướp không đều, nước chấm tệ". Nghiêm trọng hơn, họ phát hiện sợi tóc trong đĩa salad. Sau khi phản ánh, nhóm được đổi món. Ngoài ra, nhóm cho rằng một số nhân viên "có thái độ thiếu tôn trọng, lườm và nói lời khó nghe với khách".

Nhóm khách hàng của quán buffet ở phường Cầu Giấy (Hà Nội) phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad. 

Tuy nhiên sự việc không dừng lại tại đây. Không lâu sau, một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Locket được cho là của nhân viên nhà hàng lại đăng bài với nội dung cợt nhả: "Ăn nước bọt với rác của tao ngon không?". Việc này khiến nhóm khách hàng vô cùng bức xúc.

Người này cho biết sau khi bài viết lan truyền, đại diện nhà hàng có gọi điện xin lỗi, đề nghị gỡ bài và hứa "sẽ phục vụ chu đáo hơn nếu quay lại", nhưng nhóm khách khẳng định "không dám có lần thứ 2".

Tối 6/10, trên trang fanpage, nhà hàng đăng tải bài viết xin lỗi về sự việc xảy ra tại quán. Nhà hàng thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trước đó, nữ nhân viên tên H. đã có thái độ sai lệch khi phục vụ nhóm 4 khách hàng. Sau đó, người này lên mạng xã hội và đăng tải những thông tin về việc thêm rác và nước bọt vào đồ ăn của khách.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với H., phía nhà hàng khẳng định món ăn của khách không có bất kỳ đồ vật nào khác. Lời nói, hành vi của người này chỉ là hành động bộc phát, bốc đồng cá nhân.

Nhà hàng thừa nhận nguyên nhân đến từ sự quản lý còn yếu kém của mình và đã liên hệ xin lỗi, đồng thời yêu cầu nhân viên H. xin lỗi khách hàng, khách hàng cũng đã chấp nhận lời xin lỗi.

Về phía nữ nhân viên H., nhà hàng khẳng định đã chính thức chấm dứt hợp tác với người này, đồng thời đưa lên công an viết tường trình và chờ kết quả trả về.

Đến nay fanpage nhà hàng BBQ vẫn nhận về sự phẫn nộ từ cư dân mạng. Dư luận hiện đợi kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Theo Vân Anh

Nguồn: [Link nguồn]

07/10/2025 14:50 PM (GMT+7)
