Kinh tế 24h: Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 'bốc hơi' 1,4 triệu từ đỉnh

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 'bốc hơi' 1,4 triệu từ đỉnh

Ngày 3/12/2025, giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hạ nhiệt, niêm yết ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. So với mức đỉnh lịch sử 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng thiết lập sáng 1/12, giá đã “bốc hơi” tới 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức cao 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nhà đầu tư mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vào sáng 1/12 và bán ra chiều 3/12 sẽ lỗ nặng 4,4 triệu đồng mỗi lượng (1,4 triệu giảm giá mua + 3 triệu chênh lệch mua - bán).

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giảm hoặc đứng yên. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 300.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán. Vàng nhẫn Doji và PNJ không đổi, duy trì mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng.

Ngược với vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC sáng nay từng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, nhưng đến chiều lại giảm tương ứng, nên tính chung cả ngày giữ nguyên mức giá so với chốt phiên trước.

Sau giai đoạn tăng nóng lập đỉnh liên tiếp, giá vàng nhẫn trong nước đang bước vào nhịp điều chỉnh giảm rõ rệt, khiến nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn chịu lỗ lớn nếu không kịp thoát hàng.

Chính phủ đề xuất lập khu thương mại tự do TP HCM

Chiều 3/12/2025, tại kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thừa ủy quyền Thủ tướng đã trình dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP HCM, trong đó nổi bật là đề xuất thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên tại thành phố. Mục tiêu là tạo không gian thể chế vượt trội, kết hợp khu phi thuế quan với công nghiệp, logistics, thương mại - dịch vụ và trung tâm tài chính, giúp TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính khu vực.

Khu thương mại tự do TP HCM sẽ được áp dụng cơ chế tương tự Hải Phòng: UBND TP được quyền thành lập, mở rộng khu mà không cần Thủ tướng quyết định. Các dự án (trừ nhà ở thương mại) được giao, cho thuê đất không qua đấu giá/đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế mà không cần dự án đầu tư trước; hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 10% trong 20 năm (miễn 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo). Chuyên gia, lao động chất lượng cao được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm. Doanh nghiệp trong khu được niêm yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệ.

Dự thảo cũng cho TP HCM giữ lại 100% tiền thu từ khai thác quỹ đất TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) để ưu tiên đầu tư metro và hạ tầng giao thông. Giai đoạn 2025-2026 sẽ triển khai TOD dọc metro số 1, số 2 và vành đai 3; 10 năm tới hình thành 355 km đường sắt đô thị với TOD tại 11 vị trí ga.

Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội nhất trí cao với đề xuất, song đề nghị Chính phủ làm rõ hơn tính liên kết với trung tâm tài chính quốc tế và đánh giá tác động đến tăng trưởng, ngân sách. Với nhu cầu vốn 8-12 tỷ USD/năm giai đoạn tới nhưng ngân sách chỉ đáp ứng 30%, các cơ chế đặc thù này được kỳ vọng giúp TP HCM thu hút đầu tư chiến lược, tạo đột phá phát triển.

VN-Index tăng 6 phiên liên tiếp

Ngày 3/12/2025, VN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 6 liên tiếp, đóng cửa tại 1.731 điểm, cộng thêm 15 điểm so với tham chiếu và tích lũy tổng cộng 70 điểm trong một tuần. Dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đã trở thành động lực chính, giúp chỉ số vượt qua giai đoạn giằng co đầu phiên và nới rộng biên độ tăng trong phiên chiều.

Theo VNDirect, 8/10 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho đà tăng thuộc ngành ngân hàng, dẫn đầu là CTG (tăng 6%, có lúc chạm trần), theo sau là BID, VCB, VPB, MBB với mức tăng 2-5%. Nhóm chứng khoán cũng khởi sắc với VCI tăng gần 2%, HCM, VND, SSI... tăng nhẹ. Bất động sản đồng thuận, nhiều mã vốn hóa nhỏ như LDG, NBB, QCG, CII tăng trên 1,5%, các mã lớn hơn như NLG, KDH, NVL cũng xanh sàn.

Ngược lại, “họ” Vingroup kìm hãm đà tăng khi VIC giảm 2%, các mã khác trừ VHM giữ tham chiếu đều đóng cửa trong sắc đỏ. Toàn sàn TP HCM ghi nhận 225 mã tăng, gấp đôi số mã giảm; rổ VN30 có 19 mã tăng.

Thanh khoản đạt hơn 29.500 tỷ đồng, cao nhất một tháng qua, trong đó VN30 chiếm hơn 50%. Khối ngoại mua ròng mạnh gần 3.600 tỷ đồng, tập trung vào VPL (hơn 33,5 triệu cổ phiếu), MBB, VPB, SHB, CTG. Dù tăng mạnh liên tiếp, một số công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới.

Amazon giảm phí để cạnh tranh với Shein, Temu

Ngày 2/12/2025, Amazon công bố đợt giảm phí giới thiệu lớn nhất từ trước đến nay dành cho người bán tại châu Âu, nhằm tăng sức cạnh tranh với các nền tảng giá siêu rẻ Shein và Temu của Trung Quốc. Chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 12/2025, tập trung chủ yếu vào mặt hàng thời trang và phụ kiện giá thấp.

Cụ thể, sản phẩm giá từ 15 euro (hoặc 15 bảng Anh) trở xuống sẽ chỉ chịu phí giới thiệu 5% (giảm 2%). Sản phẩm giá 15-20 euro/bảng giảm từ 15% xuống còn 10%. Từ tháng 2/2026, phí giới thiệu cho các mặt hàng gia dụng giá dưới 20 euro/bảng sẽ giảm từ 15% xuống 8%; ngành chăm sóc thú cưng, tạp hóa và vitamin cũng được hưởng ưu đãi tương tự. Ngoài ra, phí lưu kho - đóng gói - giao hàng tại Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh sẽ giảm trung bình 0,26-0,32 euro/bảng mỗi đơn.

Amazon cho biết việc cắt giảm chi phí đến từ cải tiến hoạt động và các đột phá công nghệ mới. Hiện phí giới thiệu của Shein tại EU chỉ khoảng 10%, tại Anh 12,24%, kèm miễn phí 30 ngày cho người bán mới. Sự bùng nổ của Shein và Temu với hàng hóa giá cực rẻ (áo phông 3 euro, quần jeans 8 euro) đã gây áp lực lớn lên các nhà bán lẻ truyền thống châu Âu.

Dù vậy, Amazon vẫn giữ vị thế thống trị thương mại điện tử tại nhiều nước châu Âu. Thị trường này dự kiến tăng trưởng 7% năm 2025, đạt doanh thu 900 tỷ euro theo Hiệp hội Thương mại điện tử châu Âu. Động thái giảm phí lần này được xem là chiến lược trực tiếp để giữ chân người bán và khách hàng trước làn sóng giá rẻ từ Trung Quốc.