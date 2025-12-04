Giá đồng lập kỷ lục mới: Thế giới sắp đối mặt cú “thắt cổ chai” nguồn cung vì thuế Mỹ?

Hợp đồng tương lai đồng tại London có lúc tăng 2,6%, vượt mốc 11.400 USD/tấn – mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân trực tiếp là đơn đặt rút đồng khỏi các kho của Sở Giao dịch Kim loại London (LME) ở châu Á tăng vọt, cho thấy nguồn cung khả dụng đang cạn nhanh.

Các nhà phân tích cảnh báo lượng dự trữ toàn cầu có thể giảm xuống mức “báo động đỏ” khi lượng lớn đồng thô được chuyển sang Mỹ trước kỳ vọng áp thuế. Giá đồng trên LME đã tăng hơn 30% từ đầu năm, trong khi giá tại Mỹ còn tăng mạnh hơn.

Các cổ phiếu ngành khai khoáng như Antofagasta của Chile cũng bứt phá, phản ánh kỳ vọng thị trường bước vào chu kỳ siết cung kéo dài.

Chính sách thuế của Mỹ đang làm xáo trộn thị trường

Tổng thống Donald Trump đã khởi xướng kế hoạch đánh thuế đồng từ tháng 2, khiến nhà nhập khẩu Mỹ gom hàng kỷ lục. Đến cuối tháng 7, ông tuyên bố sẽ chỉ đánh thuế các sản phẩm đồng chế biến sâu, nhưng vẫn mở khả năng áp thuế đồng thô từ năm 2027.

Sự thay đổi liên tục này khiến dòng chảy hàng hóa đảo lộn: thương nhân tranh thủ đẩy mạnh vận chuyển đồng sang Mỹ, trong khi các nhà sản xuất bắt đầu nâng phí bán cho châu Âu và châu Á để bù phần lợi nhuận có thể kiếm được tại thị trường Mỹ.

Mercuria Energy Group cảnh báo những động lực thương mại này có thể dẫn đến đợt “siết cung toàn cầu” ngay trong quý I/2025, với giá đồng tiến sâu hơn vào vùng chưa từng có tiền lệ.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu nghiêm trọng đến mức nào?

Nhiều mỏ lớn trên thế giới đang gặp khó khăn. Ivanhoe Mines vừa cắt giảm dự báo sản lượng tại tổ hợp Kamoa-Kakula (Congo) do ảnh hưởng lũ lụt trước đó. Glencore cũng giảm mục tiêu sản xuất cho năm tới và cho biết sản lượng của hãng đã giảm tới 40% kể từ năm 2018.

Chuỗi sự cố này khiến cung giảm mạnh ngay cả khi nhu cầu không thực sự bùng nổ. Tại Trung Quốc, các nhà luyện kim và công ty khai mỏ đang đàm phán hợp đồng năm 2026 nhưng bị đình trệ do bên khai mỏ nắm thế thượng phong.

Theo chiến lược gia Nour Al Ali của Bloomberg, việc rút hàng khỏi LME với tốc độ nhanh bất thường, cùng với sự lệch pha dòng chảy hàng hóa giữa các khu vực, đang tạo nên cấu trúc thị trường “buộc giá phải tăng”.