Tại sao Bill Gates lại trở nên nghèo đi?

Bill Gates đã mất vị trí trong top 10

Từ năm 1991, Bill Gates liên tục giữ vị trí số 1 hoặc số 2 trong danh sách Forbes 400 suốt gần 30 năm. Nhưng đến năm 2021, ông bắt đầu rơi khỏi top 2, và năm nay, lần đầu tiên sau 34 năm, Gates không còn trong nhóm 10 người giàu nhất nước Mỹ.

Hiện tại, ông xếp thứ 14, đứng ngay sau Mike Bloomberg và ngay trước Alice Walton – nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Dù vậy, khối tài sản của Gates vẫn được Forbes ước tính khoảng 107 tỷ USD, tương đương năm trước.

Trong khi tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ khác bứt phá nhờ cổ phiếu, Bill Gates lại đi ngược dòng. Ông công bố kế hoạch sẽ hiến tặng 99% khối tài sản còn lại cho Quỹ Gates Foundation trong vòng hai thập kỷ tới, đồng thời dự kiến đóng cửa quỹ vào năm 2045 – khi ông bước sang tuổi 90.

Theo Forbes, chỉ trong năm qua, Gates đã quyên góp khoảng 7 tỷ USD cho quỹ. Ông cho biết việc đóng góp sẽ là “hàng tỷ USD mỗi năm”, tùy thuộc diễn biến thị trường, và toàn bộ tài sản còn lại sau khi ông qua đời cũng sẽ được đưa vào quỹ từ thiện này.

Một bước ngoặt lớn khiến tài sản Bill Gates giảm mạnh chính là cuộc ly hôn với vợ cũ, Melinda French Gates, vào năm 2021. Khi đó, Gates tụt xuống vị trí thứ 4 với khối tài sản 134 tỷ USD.

Sau khi rời vị trí đồng chủ tịch Quỹ Gates Foundation, bà Melinda nhận về 12,5 tỷ USD để làm từ thiện riêng, cùng với khối tài sản ước tính khoảng 29 tỷ USD từ thỏa thuận ly hôn. Những khoản này đã trực tiếp cắt giảm giá trị tài sản ròng của Bill Gates.

Bill Gates sẽ để lại dấu ấn gì trong chặng đường tới?

Dù rời xa top đầu danh sách giàu có, Bill Gates lại đặt ra những mục tiêu lớn cho Quỹ Gates Foundation. Ông mong muốn không còn bà mẹ, trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ nào tử vong vì nguyên nhân có thể phòng ngừa; tiếp tục nỗ lực xóa sổ bệnh bại liệt, giảm thiểu tác động của sốt rét và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Điều này đồng nghĩa với việc khối tài sản của ông sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới, kéo ông xuống thấp hơn nữa trên bảng xếp hạng Forbes 400.